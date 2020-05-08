Advertisements

تطور 35 مرة.. استشاري مناعة يكشف مفاجآت عن كورونا (فيديو)

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
قال أشرف الفقي، استشاري المناعة بأمريكا، إن تكلفة تحليل الـpcr باهظة، ويتطلب فنيين على أعلى مستوى، وأجهزته غير متواجدة في جميع الدول، لافتَا إلى أن هيئة الدواء الأمريكية وافقت مؤخرًا على إجراء تحليل لفيروس كورونا من خلال اللعاب، وميزة هذا التحليل أنه سهل نسبيًا. 

وتابع "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن هناك اعتقادًا سائدًا بأن هناك أعداد كثيرة لديها أجساد مضادة لفيروس كورونا منذ فترة طويلة، وهذا يعني أنهم أصيبوا بفيروس كورونا قبل انتشاره الفترة الأخيرة.

ولفت استشاري المناعة إلى أن فيروس كورونا حدث به طفرات جينية خلال الفترة الأخيرة تصل لـ35 طفرة، وهذا أنتج 3 سلالات من فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، وهذه السلالات لها توزيع جغرافي معين، فالسلالة المنتشرة في أمريكا على سبيل المثال هي القادمة من أوروبا وليست الصين.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة شفيت، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر أخبار

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

أستاذ فيروسات كبدية يحذر المواطنين: إما القناع أو الوداع (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 13 ساعة

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 9 ساعات

تطور 35 مرة.. استشاري مناعة يكشف مفاجآت عن كورونا (فيديو)

منذ ساعة

تأثير كارثي للسجائر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بسمة وهبة تنفعل على الهواء بسبب "كارثة تبكي" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تامر أمين يكشف أمر خطير عن تقرير الكورونا اليومي (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 7 ساعات

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| بفستان زفاف.. شاهد أول ظهور لغادة عبد الرازق بعد زواجها (صورة)

منذ ساعة و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

مدرب لياقة بدنية يقدم وصفة لتقوية المناعة ضد كورونا

فيتامين (سي) و(أ) .. نصائح "الصحة" لتقوية المناعة ضد كورونا (انفوجراف)

جمال شعبان: الغيور والمنفسن أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا (فيديو)

تصريحات مهمة لـ"الصحة العالمية" بشأن مناعة المتعافين من كورونا

أستاذ علم اجتماع: كورونا ليس وصمة عار.. "وبلاش تتكلوا على المناعة"

أستاذ مناعة يحذر من منحنى إصابات كورونا بعد رمضان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

تامر أمين يكشف أمر خطير عن تقرير الكورونا اليومي (فيديو)

02:22 ص

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

11:33 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

عاجل| بفستان زفاف.. شاهد أول ظهور لغادة عبد الرازق بعد زواجها (صورة)

01:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة