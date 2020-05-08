تطور 35 مرة.. استشاري مناعة يكشف مفاجآت عن كورونا (فيديو)

قال أشرف الفقي، استشاري المناعة بأمريكا، إن تكلفة تحليل الـpcr باهظة، ويتطلب فنيين على أعلى مستوى، وأجهزته غير متواجدة في جميع الدول، لافتَا إلى أن هيئة الدواء الأمريكية وافقت مؤخرًا على إجراء تحليل لفيروس كورونا من خلال اللعاب، وميزة هذا التحليل أنه سهل نسبيًا.





وتابع "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الخميس، أن هناك اعتقادًا سائدًا بأن هناك أعداد كثيرة لديها أجساد مضادة لفيروس كورونا منذ فترة طويلة، وهذا يعني أنهم أصيبوا بفيروس كورونا قبل انتشاره الفترة الأخيرة.





ولفت استشاري المناعة إلى أن فيروس كورونا حدث به طفرات جينية خلال الفترة الأخيرة تصل لـ35 طفرة، وهذا أنتج 3 سلالات من فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، وهذه السلالات لها توزيع جغرافي معين، فالسلالة المنتشرة في أمريكا على سبيل المثال هي القادمة من أوروبا وليست الصين.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة شفيت، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.





وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.



