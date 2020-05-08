دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الـ14 من مسلسل "شاهد عيان" لـ حسن الرداد



شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل " شاهد عيان" العديد من المواقف الدرامية ويسرد لكم "الفجر الفني" ملخص الحلقة.



ـ لا يزال يأتي لـ ليلى اتصالات هاتفية وعندما ترد على الهاتف لا تجد من يرد عليها.



ـ يواصل عمر الترتيب ووضع خطته للهروب من السجن لإنقاذ ابنته خديجة



ـ تهديد عمر شكري لـ المرة الثالثة داخل السجن ومحاولة قتله.



ـ خديجة بنت عمر شكري حالتها النفسية تتحسن بالذهاب لـ الطبيب النفسي.



ـ بكاء خديجة مع خالتها ليلي بسبب غياب والدتها.



ـ تجلس ندى مع وهيب العزازي والمحامي طارق المهدي، وتخبرهم بأن حددت لهم موعد مع السفير للإتمام الصفقة وتسألهم عن عمولتها.



ـ تتحدث ليلى مع راجح عن طليقته وتطلب منه أن يتحدث عن نفسه أكثر.



ـ عمر شكري يقرر موعد هروبه من السجن.



والمسلسل بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة ووليد فواز وبسمة ومحمد لطفي وريم عبدالقادر، من تأليف أحمد مجدي وإنتاج ممدوح شاهين وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.







عرضت اليوم قناة النهار حلقة جديدة من مسلسل "شاهد عيان" لـ الفنان حسن الرداد الذي يشارك به في الماراثون الرمضاني الحالي 2020.