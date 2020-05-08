حقيقة اتهام عمرو جابر لحسن شاكوش بتهديده بالقتل





نفي مطرب المهرجانات حسن شاكوش؛ كل ما أثير عبر السوشيال ميديا والاتهامات الموجهة له من قبل اللاعب عمر جابر لاعب الفريق الأول لنادي بيراميدز بالقتل وإيذاء بخطف أبنائه، مؤكدًا أنه مجرد سوء تفاهم، مشيرا إلى أن تجمعة علاقة صداقة قوية باللاعب ولا أساس إطلاقًا لهذا الكلام.وأكد شاكوش خلال تصريحات صحفية، أن الأمر انتهى بالفعل، وأنه سوف يظهر بنفسه على إحدي القنوات لتوضيح الأمر بينه وبين صديقه عمر جابر.وأضاف شاكوش، أنه كان مجرد واسطة خير فى التواصل بين عمر جابر وعدد من أصدقائه وليس له علاقة بموضوع الأزمة بشكل مباشر.يشار إلي أن ظهر اليوم حسن شاكوش، في برنامج "رامز مجنون رسمي" وتصدر تريند تويتر بعد تصريحاته عن شاكوش، وبعد عرض الحلقة مباشرة.