أبرز أحداث الحلقة الـ 14 من "ونحب تاني ليه" لياسمين عبد العزيز

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عرضت الحلقة الرابعة عشر مساء الخميس، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.



وإليك أبرز ماجاء في الحلقة الرابعة عشر من "ونحب تاني ليه":



_رفضت يسرا" تارا عماد"، أن تستمع إلى غالية"ياسمين عبد العزيز"، لتوضيح الأمر وتخبرها بأنها ليست لها علاقة لما حدث ولم تكن على علم أن "مراد" كريم فهمي" خطيبها السابق،ولكن يسرا قامت بإهانتها داخل منزلها، وطلبت منها ألا تتواصل معها مرة أخرى تحت أي ظرف، وكذبتها في كل مبرراتها التي قالتها لها.



_ كشفت والدة مراد خيانة زوجها لها، حيث وصلت لها رسالة على هاتفها المحمول يخبرها خلالها شخص مجهول بأن زوجها يقوم بخيانتها مع امرأة أخرى، مما أدخلها في حالة من الذهول والصدمة يليها انهيار للبكاء.







_طلب "مراد" من "غالية" أن يخرجا معًا لتناول العشاء في أحد المطاعم الكبيرة، وسط أجواء رومانسية، وهو ما قبلته "غالية" بسعادة شديدة، وتبادلا شعور الحب والإعجاب لبعضهما البعض، ثم اتصل طليقها "عبدالله" شريف منير بها، مما وترها، خاصة أنها قامت بالرد عليه أمام "مراد" وقالت له إنها في الخارج مع صديقتها مما أغضب "مراد" وتحولت الأجواء الرومانسية لتوتر وقلق.





_انتهت أحداث الحلقة على تهديد عبد الله من قبل مهند الذي يلعب دوره ممدوح الشناوي، وذلك بسبب وجود صديقة له كانت على علاقة به وهي نفسها على علاقة عاطفية بـ"مهند"، الأمر الذى أغضب مهند شديد، خاصة أن بينه وبين "عبدالله" عداوة قديمة بسبب "غالية".





يذكر أن "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.