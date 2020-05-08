Advertisements

أبرز أحداث الحلقة الـ 14 من "ونحب تاني ليه" لياسمين عبد العزيز

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
عرضت الحلقة الرابعة عشر مساء الخميس، من مسلسل "ونحب تاني ليه"، على قناة Cbc الفضائية، الذى تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسى يتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشكلات الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

وإليك أبرز ماجاء في الحلقة الرابعة عشر من "ونحب تاني ليه":

_رفضت يسرا" تارا عماد"، أن تستمع إلى غالية"ياسمين عبد العزيز"، لتوضيح الأمر وتخبرها بأنها ليست لها علاقة لما حدث ولم تكن على علم أن "مراد" كريم فهمي" خطيبها السابق،ولكن يسرا قامت بإهانتها داخل منزلها، وطلبت منها ألا تتواصل معها مرة أخرى تحت أي ظرف، وكذبتها في كل مبرراتها التي قالتها لها.

_ كشفت والدة مراد خيانة زوجها لها، حيث وصلت لها رسالة على هاتفها المحمول يخبرها خلالها شخص مجهول بأن زوجها يقوم بخيانتها مع امرأة أخرى، مما أدخلها في حالة من الذهول والصدمة يليها انهيار للبكاء.



_طلب "مراد" من "غالية" أن يخرجا معًا لتناول العشاء في أحد المطاعم الكبيرة، وسط أجواء رومانسية، وهو ما قبلته "غالية" بسعادة شديدة، وتبادلا شعور الحب والإعجاب لبعضهما البعض، ثم اتصل طليقها "عبدالله" شريف منير بها، مما وترها، خاصة أنها قامت بالرد عليه أمام "مراد" وقالت له إنها في الخارج مع صديقتها مما أغضب "مراد" وتحولت الأجواء الرومانسية لتوتر وقلق.


_انتهت أحداث الحلقة على تهديد عبد الله من قبل مهند الذي يلعب دوره ممدوح الشناوي، وذلك بسبب وجود صديقة له كانت على علاقة به وهي نفسها على علاقة عاطفية بـ"مهند"، الأمر الذى أغضب مهند شديد، خاصة أن بينه وبين "عبدالله" عداوة قديمة بسبب "غالية".


يذكر أن "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز ويشاركها كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمى، وسوسن بدر، وإسلام جمال، وبدرية طلبة، وإيمان السيد، وليلى عز العرب، وتارا عماد، وصبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج مصطفى فكري، وتأليف عمرو محمود ياسين.

أخبار تهمك

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

تامر أمين يكشف أمر خطير عن تقرير الكورونا اليومي (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

تأثير كارثي للسجائر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| بفستان زفاف.. شاهد أول ظهور لغادة عبد الرازق بعد زواجها (صورة)

منذ ساعة و 14 دقيقة

أستاذ فيروسات كبدية يحذر المواطنين: إما القناع أو الوداع (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

بسمة وهبة تنفعل على الهواء بسبب "كارثة تبكي" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ حوالي 6 ساعات

تطور 35 مرة.. استشاري مناعة يكشف مفاجآت عن كورونا (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

تامر أمين يكشف أمر خطير عن تقرير الكورونا اليومي (فيديو)

02:22 ص

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

11:33 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

عاجل| بفستان زفاف.. شاهد أول ظهور لغادة عبد الرازق بعد زواجها (صورة)

01:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة