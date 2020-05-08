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بادجي: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا للانتقام كوريًا بعد الخسارة بالإمارات

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:13 ص
أليو بادجي
أليو بادجي
علي نبوي
قال السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه يتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.


وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"اتمنى مواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا من أجل الانتقام كرويا بعد الخسارة في مبارةا السوبر".


وتابع :"الأهلي هو الأفضل ويملك مجموعة مميزة من اللاعبين ولدينا رغبة مضاعفة في تحقيق الفوز والثأر من الهزيمة في الإمارات".


وواصل :" في حالة مواجهة الزمالك سأبذل قصارى جهدي من أجل إحراز هدف في مرماه".

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