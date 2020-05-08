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بسمة وهبة تنفعل على الهواء بسبب "كارثة تبكي" (فيديو)

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:15 ص
جانب من البرنامج
جانب من البرنامج
كـسـاب أحـمـد
أعربت الإعلامية بسمة وهبة، عن استيائها من ارتفاع معدلات إصابات كورونا، لتصل أمس الخميس لـ 393 حالة.

وعرضت بسمة وهبة، خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، صورًا لتجمع بعض أهالى كفر سعد بشبين القناطر، بالقناطر يستقبلون متعافى من كورونا بزفة بلدي، معقبة: "حاجة محزنة وتبكي وصادمة وبمثابة كارثة.. ينفع كدًا يا جماعة؟".

وانفعلت قائلة: "حرام عليكم اللى بتعملوه فينا وفي أهاليكم.. لا يوجد كمامة أو مسافة آمنة بين المواطنين.. افرحوا بس فيه وباء اسمه كورونا".

وتابعت: "الدولة أنفقت مئات المليارات لمواجهة الأزمة، انتم تسيئون للمجتمع والأسر.. الأمر قد يتحول لوباء جماعى بسبب هذه الممارسات".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة شفيت، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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