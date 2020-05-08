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التصديري للحاصلات الزراعية: مصر الأولى عالميا في تصدير البرتقال

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال هشام النجار، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر الأولى عالميا في تصدير البرتقال منذ 4 سنوات، موضحا أن حجم صادرات مصر من البرتقال مليون و800 ألف طن سنويا، و800 ألف طن بطاطس.

وأشار "النجار"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أن قيمة عائدات تصدير البرتقال بلغت 2.3 مليار دولار، مؤكدا أن التصدير لم يتوقف لحظة لأي أسباب سياسية أو اقتصادية.

وأشاد نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بالإجراءات التي إتخذتها الدولة لدعم القطاع الزراعي خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن الدولة ساعدت المزارعي بشكل كبير منذ بداية أزمة كورونا.

وأعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن السعودية تعتبر أكبر مستوردي الخضروات والفاكهة من مصر خلال الـ 7 أشهر الأولى من الموسم التصديري 20192020 بنحو 408.397 ألف طن بقيمة 166.812 مليون دولار.

وأشار التقرير الصادر عن المجلس، أن صادرات الحاصلات الزراعية لروسيا الاتحادية سجلت 328.109 ألف طن بقيمة 165.504 مليون دولار خلال الفترة من ” سبتمبر 2019- مارس 2020″.

وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث بقائمة أكبر مستوردي الحاصلات الزراعية من مصر بنحو 170.288 ألف طن بقيمة 74 مليون دولار، تليها هولندا بنحو 125.061 ألف طن بقيمة 138.741 مليون دولار.

واحتلت العراق المركز الخامس من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 114.96 ألف طن بقيمة 49.365 مليون دولار، تليها الصين الشعبية بنحو 112.458 ألف طن بقيمة 63.068 مليون دولار.

وجاءت المملكة المتحدة في المركز السابع بنحو 109.89 ألف طن بقيمة 78.86 مليون دولار، تليها سوريا بنحو 84.476 ألف طن بقيمة 29.833 مليون دولار، تليها بنجلاديش بنحو 82.981 ألف طن بقيمة 41.676 مليون دولار، وفى المركز العاشر اليونان بنحو 80.687 ألف طن بقيمة 26.264 مليون دولار.

وبلغت قيمة صارات مصر من الحاصلات الزراعية إلى ايطاليا خلال الفترة من “سبتمبر-مارس” من موسم 20202019 نحو 48 مليون دولار من خلال تصدير 65.5 ألف طن لها، وللبنان نحو 22.911 مليون دولار من خلال تصدير 64.764 ألف طن لها.

وسجلت قيمة صادرات الحاصلات الزراعية لسلطنة عمان نحو 29.13 مليون دولار لتصدير 73.348 ألف طن، ولأوكرانيا نحو 25.627 مليون دولار لتصدير 55.446 ألف طن، ولليبيا نحو 5.267 مليون دولار لتصدير 61.573 ألف طن، ولباقي الدول نحو 653.58 ألف طن بقيمة 438.372 مليون دولار.


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