عاجل| بفستان زفاف.. شاهد أول ظهور لغادة عبد الرازق بعد زواجها (صورة)





تزوجت اليوم النجمة غادة عبد الرازق، من هيثم زينتا، مدير تصوير مسلسها "سلطانة المعز" والذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني.وجاء أول ظهور لغادة عبد الرازق، بعد الزواج بعدما نشرت صورة لها وهي ترتدي فستان زفاف، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" وقامت بوضع إيموشنات "قلوب" على الصورة.وكانت كشفت الفنانة غادة عبدالرازق عن زواجها من مدير تصوير مسلسلها الرمضاني "سلطانة المعز" هيثم زنيتا، وأنها ستقوم بالاحتفال بزفافها عقب انتهاء شهر رمضان، لافتة إلى أنه تم عقد قرانهما خلال الأيام الماضية، وأوضحت غادة أنها ستحتفل بشهر العسل في الجونة نظرًا لعدم السفر خارج البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.وأشارت غادة عبد الرازق في تصريحات صحفية لها بأنها تعرفت على هيثم منذ عدة سنوات وعادت علاقتهما منذ شهور.