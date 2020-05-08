"استعنت بطبيب نفسي".. العوضي يروي تفاصيل تجسيده عشماوي بـ"الاختيار" (فيديو)

كشف الفنان أحمد العوضي، تفاصيل تجسيده لشخصية الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار"، موضحًا أنه استعان بطبيب نفسى لتجسيد شخصية الإرهابي.





وقال "العوضي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إنه دوره في الاختيار لاقى ردود فعل إيجابية كبيرة، معربًا عن سعادته بإشادات الجمهور.





وعلقت بسمة وهبة، قائلة: "فيه تار بايت عليك عند المصريين كلهم"، ليرد العوضى قائلًا: "هصالحهم بعد رمضان".





وفى رسالته للشباب، قال: "أنصح الشباب بأن يفكروا جيدًا.. ربنا خلق عقل عشان الناس تفكر، محدش ينفع يمشيك أو يلعب بعقلك.. حتى لا يظلم الإنسان نفسه ويسيء لها أو لأسرته".





هذا وعلق العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، خلال تصريحات إعلامية سابقة،على مسلسل "الاختيار" الذي يتناول قصة البطل أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017.





وأضاف متحدث الجيش، أن الأعمال الدرامية من أسرع الوسائل التي تصل للمواطنين.معقبًا: "المسلسل يمثل رموز القوات المسلحة ويجسد الشهداء الذين يضحو بأراحهم.. والأهالي يشاهدون العمل الدرامي، وكل واحد يرى ابنا من أبنائه كان في هذا المكان وبيعمل إيه.. الأعمال الدرامية تصل بسرعة للناس ".





وواصل قائلًا: "ربنا يحفظ الشعب المصري ووطنا من الإرهاب من جائحة كورونا".





وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



