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برشلونة يعتمد على جهود "آراخو" خلال الموسم المقبل

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:36 ص
رونالد آراخو
رونالد آراخو
أمل الحلفاوي
أصدر نادي برشلونة قراره بشأن التعاقد مع قلب دفاع جديد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في فترة الانتقالات الصيفية.

 حيث استقر نادي برشلونة على عدم التعاقد مع مدافع جديد، والاعتماد على العناصر الموجودة معه، ذلك حسب ما أوضح تقرير صحفي إسباني.

مدرب الفريق كيكي سيتين سيستعين بخدمات الأوروجوياني الشاب رونالد آراخو لاعب الفريق الرديف، في الفريق الأول، الموسم القادم.

جدير بالذكر أن نادي برشلونة حدد يوم الجمعة 8 مايو، كموعد لعودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للتدريبات بعد فترة طويلة من التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذلك بعدما أعطت رابطة الدوري الإسباني الضوء الأخضر للعودة للتدريبات مع الالتزام بالبروتكول الموضوع من وزارة الصحة الإسبانية كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.



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