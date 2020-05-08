"السوبر مون".. رئيس "البحوث الفلكية" يعلق على ظاهرة القمر العملاق (فيديو)

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية أسباب ظهور أكبر قمر خلال 2020، المسمى بـ"السوبر مون – القمر العملاق".





وقال "القاضي" خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إنه سيتم البث الحى لهذه الظاهرة من خلال تلسكوبات المعهد، الموجودة مع العاملين بالمعهد من داخل منزلهم، مضيفًا: "البث الحى سيكون من داخل منازل الزملاء بسبب ظروف كورونا حيث لا يوجد أحد الآن في المعهد".





وأشار إلى أن القمر سيكون في أقرب مكانه له من الأرض على مسافة 360 ألف كيلو متر، ونسبة الإضاءة ستكون أكبر ما يكون، مستطردًا:"اسمه سوبر مون، أو القمر العملاق.. وهذه الظاهرة سنستفيد منها في ضبط الحسابات الفلكية وتحديد بداية الشهور العربية".





ويصل قمر شهر رمضان المبارك خلال ساعات معدودة مرحلة البدر المكتمل وهو يمثل البدر العملاق الرابع والأخير هذه السنه 2020 حيث سيكون حجمة الظاهري وإضاءته أكبر عن المتوسط وهي فرصة مثالية للتصوير الفوتوغرافي.





و القمر سيصل لحظة الاكتمال عند الساعة (10:45 صباحا بتوقيت جرينتش) ويكون قد قطع نصف مداره حول الأرض.





وبعد ذلك سيشرق القمر من الأفق الشرقي مع غروب الشمس، مكتسيًا لونًا ضاربًا في الحمرة أو برتقالي نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عنه وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ويتبقى ألوان الطيف الأحمر الذي نراه، ولكن بعد إرتفاعه وابتعادة عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد وهذا يحدث في كل شهر، وسيبقى يزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الجمعة.





في المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ما تردد في بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، بشأن مرور كويكب عملاق وضرب الأرض خلال الفترة القادمة، شائعة، مناشدا المواطنين، بعدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات.





وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في بيان له اليوم، أن الكويكب طبقا للأرصاد والحسابات الفلكية العالمية، يطلق عليه اسم 52768 (1998 OR2).