بسبب كورونا.. غلق مستشفى القلب والصدر بجامعة الزقازيق

أعلن الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق غلق مبنى مستشفى القلب والصدر بمستشفيات الجامعة لمدة 3 أيام، لتنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير المكثفة، وذلك بعد ظهور حالتين إيجابيتين لفيروس كورونا المستجد بين أفراد أطقم التمريض بالمستشفى.

وأوضح "شعلان" أن الحالتين من المخالطين للحالة الأولى إيجابية الإصابة بالفيروس من فريق التمريض، وتم سحب العينات منهما وبعد ظهور نتائج التحاليل المعملية وثبوت إيجابية إصابتهما تم تحويل الحالتين إلى مستشفى العزل بمبنى عناية الباطنة بأجر لتلقي الرعاية الصحية اللازمة لهما.

أنه جار تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير اللازمة لمبنى القلب والصدر، بالإضافة إلى حصر جميع العاملين المخالطين للحالتين المصابتين بالفيروس وعزلهم طبقًا للبروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات.

وأضاف رئيس جامعة الزقازيق أنه جار تنفيذ إجراءات التعقيم والتطهير اللازمة لمبنى القلب والصدر، بالإضافة إلى حصر جميع العاملين المخالطين للحالتين المصابتين بالفيروس وعزلهم طبقًا للبروتوكول المتبع في مثل هذه الحالات.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.





وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.





وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة شفيت، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.





وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.



