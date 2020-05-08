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بسبب خلافات.. ضبط 3 أشخاص تعدوا بالضرب على شاب بالمرج

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
وقعت مشاجرة في نهار اليوم الرابع عشر من الشهر المبارك حيث قام 3 أشخاص بالتعدي على شاب بسلاح أبيض إثر وقوع مشاجرة بينهما بسبب وجود خلافات سابقة بينهما.

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بوجود مشاجرة، بشارع مؤسسة الزكاة، محطة عبدالله رفاعي، حيث انتقلت سيارات الشرطة على الفور لمكان البلاغ، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وسماع الشهود.

وتبين أن 3 اشخاص راكبي دراجة على طريق شارع مؤسسة الزكاة الرئيسي، فجأة قاموا بمشاجرة كبيرة والتعدي على شخص كان يسير بمنتصف الشارع، وقاموا بضربه بالأسلحة البيضاء، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

ومن ناحية أخرى تم حبس متهم لسرقته فتاة بالإكراه في البساتين.

وقررت نيابة البساتين الجزئية، الخميس، حبس متهم لقيامه بسرقة فتاة بالإكراه بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهم.

ووجهت له النيابة تهمة السرقة بالاكراه وحيازة سلاح أبيض.

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على شخص سرق فتاة بالإكراه بجوار المنطقة الصناعية فى البساتين، وحرر محضر بالواقعة.

وتداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مقطع فيديو، يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات كرهًا عنها أسفل الطريق الدائرى بجوار المنطقة الصناعية دائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

وباستخدام التكنولوجيا الحديثة وبفحص الكاميرات بالمنطقة محل الواقعة، نجحت جهود التحريات فى تحديد مرتكب الواقعة وتم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم والهاتف المستولى عليه (لدى أحد عملائه سىء النية)، وقد تعرفت المجنى عليها على المتهم والهاتف الخاص بها، وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

سقوط عصابة سرقة المتاجر في الفيوم
تمكنت مديرية أمن الفيوم، من ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بالتعدي علي أخرين وسرقتهم، حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم، من إحدى المستشفيات بإستقبالها ثلاثة أشخاص مصابين بطلقات نارية وخرطوش، من بينهم متوفى متأثرًا بإصابته.

وقر المصابان بأنهما أثناء تواجدهما والمتوفى بقطعة أرض فضاء يقومون بإدارتها كجراج لإنتظار السيارات، شاهدا شخصان مجهولان حال قيامهما بسرقة محل بقالة، ولدى محاولتهم الإمساك بهما قاما بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابتهما وهربا

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