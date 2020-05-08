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والد "مارد سيناء": "الاختيار" ردع الإرهابيين.. ورسالة عن تضحيات الجيش (فيديو)

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:31 ص
الشهيد محمد شويقة
الشهيد محمد شويقة
كـسـاب أحـمـد
أكد أيمن شويقة، والد الشهيد محمد شويقة، الملقب بـ"مارد سيناء"، حرصه الشديد على متابعة مسلسل الاختيار، موضحا أنه يمثل كل شهداء الوطن والذين اختاروا التضحية بحياتهم من أجل الوطن وقدموه على أنفسهم.

وقال "شويقة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إن ابنه الشهيد قام بعمل بطولي دفاعًا عن الوطن، مضيفًا: "الرئيس عبدالفتاح السيسى استقبلنا بعد استشهاده.. وأشكر كل القائمين على هذا المسلسل، وخاصة أن هناك مغالطات كبيرة لدى الشباب المغسولة أدمغتهم".

وواصل: "المسلسل رسالة قدمتها الدولة ليدرك الناس بطولات الشهداء في سيناء، ورد كبير ورادع ضد الجماعات الإرهابية.. واستشهاد ابني شرف كبير لنا".

هذا وعلق العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، خلال تصريحات إعلامية سابقة،على مسلسل "الاختيار" الذي يتناول قصة البطل أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017.

وأضاف متحدث الجيش، أن الأعمال الدرامية من أسرع الوسائل التي تصل للمواطنين.معقبًا: "المسلسل يمثل رموز القوات المسلحة ويجسد الشهداء الذين يضحو بأراحهم.. والأهالي يشاهدون العمل الدرامي، وكل واحد يرى ابنا من أبنائه كان في هذا المكان وبيعمل إيه.. الأعمال الدرامية تصل بسرعة للناس ".

وواصل قائلًا:"ربنا يحفظ الشعب المصري ووطنا من الإرهاب من جائحة كورونا".

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الخميس، عن خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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