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فريق أوروبي مفاجئ ينافس الأهلي للتعاقد مع رمضان صبحي

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:47 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد الدمتناوي

ارتبط اسم رمضان صبحي بعدد من الأندية الأوروبية من بينها قاسم باشا التركي وفيورنتينا الإيطالي بالإضافة إلى نادي بشكتاش التركي الذي يسعى للتعاقد مع لاعب النادي الأهلي ونجم منتخب مصر الأولمبي ليدخل في صفوفه الموسم المقبل.

 

حيث أشارت تقارير تركية عن رغبة قوية من قبل النادي التركي بعد متابعة اللاعب المصري بالتعاقد معه في الموسم المقبل.

 

وأضاف الموقع أن النادي استعان برأي محمد النني لاعب وسط الفريق المعار إليه حاليا من صفوف نادي أرسنال الإنجليزي والذي أشاد بقدرات مواطنه رمضان صبحي فيما يخص النواحي الهجومية.

 

يذكر أن رمضان صبحي يربطه عقد مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي يعود إليه بعد انتهاء إعارته مع الأهلي هذا الموسم.

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