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وصلة غزل بين سيرين عبد النور ومرام البلوشي

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:13 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

حلت الفنانة مرام البلوشي، ضيفة في الحلقة الرابعة عشر من برنامج "سهرانين معاكم بالبيت" للنجمين سيرين عبد النور وأحمد فهمي وذلك عبر فضائية mbc.

وخلال اللقاء بدأت سيرين في الترحيب بمرام لترد الأخرى عليها لتبدأ وصلة الغزل والحب بينهما.

وأكدت مرام أن التمثيل قد أخذها من الغناء وأنها لاتستطيع أن تجمع بين شيئين في وقت واحد وأشادت سيرين بمسلسلها الرمضاني الجديد.

يبث البرنامج عبر شاشة mbc1 في تمام الساعة 1صباحا بتوقيت السعودية ولبنان والساعة 12 توقيت القاهرة، ومن المقرر أن تحتوي الحلقات علي مفاجآت كثيرة، وكانت النجمة اللبنانية نانسي عجرم هي مفاجأة حلقة اليوم.

وكانت سيرين قد روجت للبرنامج عبر تويتر قائلة: ‏انا وصديقي ‎#احمد_فهمي رح نطل عليكن ابتداءً من بكرا بالشهر الكريم بأجواء حلوة ورح تسمعو غنية كتير ايجابية ومفاجآت والعاب رح تحبوها بالاضافة لمقابلات مع اهم نجوم العالم العربي.

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