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النهايه 14.. زين يقابل صديقة المتسبب في مغادرته إلي الواحة " تردد قناة أون ON النقالة لمسلسل "النهاية" وموعد العرض والإعادة

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:58 ص
مسلسل النهاية
مسلسل النهاية
النهايه 14.. زين  يقابل صديقة المتسبب في مغادرته إلي الواحة " تردد قناة أون ON النقالة لمسلسل "النهاية" وموعد العرض والإعادة

تصدر مسلسل النهايه 14 تريندات "جوجل" اليوم الجمعة، حيث يريد الجمهور معرفة أخر أحداث مسلسل النهايه الحلقه 14، ونجح يوسف الشريف في الجذب الجمهور لأعماله الدرامية في شهر رمضان الكريم، وفيما يلي نقدم لكم تفاصيل النهايه 14، موعد عرضه والإعاددة، وتردد قناة أون on الناقلة للمسلسل. 

تفاصيل مسلسل النهايه 14

بدأ مسلسل النهايه 14 باستدعاء الضابط مؤنس "أحمد وفيق" السيد عزت "محمد علي رزق" وهو مهندس روبوتات أن هناك عالم ياباني قام باختراع مخ صناعي وادخل عليه  معلومات ماجعل هناك تطورًا للعقول، وعقب ذلك جاء جاء عالم ألماني قام بتطوير النظرية وأدخل عقلا طبيعيا مع عقل صناعي وهذا أحدث مشكلة وكارثة لأن الروبوت أصبح يتخوف من الإنسان  ويقرر الانتقام منه وتدمير العالم.

وذهب الروبوت لمراد المحروقي "محمد لطفي" للاتفاق معه هلى مشاركته في اختراع الطاقة الذي قام بعمله ويقومان ببيعه واستخدامه، وقابل المهندس زين "يوسف الشريف" صديقه القديم أدهم الذي تسبب مغادرته إلي الواحة ويخبره الأول أن هذا المكان يعتمد على بناء عالم جديد يكون البقاء فيها للأقوى.

وذهب يسر لسعادة "محمود الليثي" وسرد له الاخير بأن زين المتواجد بالقدس روبوت صنعته صباح "سهر الصايغ" بمساعدة الريس عزيز "عمرو عبد الجليل"، وذلك بعد حبها لزين زوج المهندسة رضوى وهو ما يشكل خطر كبير على المجتمع ويطالبه بالمساعدة.

موعد عرضة وإعادة مسلسل النهايه 14 وتردد قناة أون on الناقله له

موعد عرض وإعادة مسلسل النهايه 14 على قناة أون on

يعرض مسلسل النهايه 14 عبر فضائية أون ON  في تمام الـ 10:15 مساءًا بتوقيت القاهرة، ويعاد في الساعة 2:00 صباحًا بتوقيت مصر، والإعادة الثانية الساعة 2:00.

تردد قنوات أون ON الناقلة لمسلسل النهاية

القمر الصناعي: نايل سات 
التردد: 10853.
الاستقطاب: أفقي (H)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مسلسل النهاية

وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل "النهاية" من بطولة وفكرة الفنان يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامي وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخر من الفنانين.

النهايه 14.. زين  يقابل صديقة المتسبب في مغادرته إلي الواحة " تردد قناة أون ON النقالة لمسلسل "النهاية" وموعد العرض والإعادة

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