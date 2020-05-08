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هبة مجدي تذل زوجها بعد اكتشافها اتجاره بالمخدرات

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:31 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي



انطلقت الآن الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.

بدأت الحلقة بإخبار هبة مجدي "مريم" زوجها دياب "مدحت" بأنها عملت عن تجارته للمخدرات، أن هي من قامت بتصويره، إندهش دياب، طلب منها بأن لا تخبر الشرطة.


فقالت له بشروط وأولها ورقة طلاقه من فاتن "ليال عبد الخالق" ، ثم طلبت منه وصلات الأمانة التى وقعت عليها، فأعطاها لها ثم قالت له يوجد طلبات آخرى، يجب أن ينفذها حتى لا تبلغ الشرطة، منهم حضور خطوبة ملك شقيقتها والرقص بها.


يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.



كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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