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تعرف على آخر تطورات عودة البريميرليج

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:58 ص
أرشيفية-رابطة الدوري الإنجليزي
أرشيفية-رابطة الدوري الإنجليزي
محمد الدمتناوي

أشارت تقارير صحفية بعد استئناف الدوري الألماني، عن احتمالية عودة نشاط كرة القدم من جديد في إنجلترا.

 

وكان النشاط الكروي في إنجلترا قد توقف في بداية شهر مارس الماضي بسبب تفشي وباء covid 19 كورونا المستجد.

 

وأكدت التقارير التي نشرت، على أن قرار عودة نشاط كرة القدم في إنجلترا يلقى مساندة من قبل الحكومة البريطانية.

 

وقالت بأن أغلب المباريات الـ92 المتبقية من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالإضافة إلى 108 مباريات بدوري الدرجة الأولى ستبث عبر التلفاز وسط زيادة في الاحتياطات الأمنية وبدون جمهور، وعلى الأرجح بالمجان حال عودة النشاط الرياضي في يوم 12 يونيو المقبل.

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