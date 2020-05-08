آيتن عامر تسبب في فضيحة لزوجها السابق

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انطلقت الآن الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.





قامت آيتن عامر "ريهام" لعلاج نفسي، وبدأتةفيه، تطورت حالتها للأفضل إلى حداً ما، فوافق والدها بأن تخرج من المنزل، تبدأ في ممارسة حياتها الطبيعية بشكل منطقي، فتقابلت مع صديقتها في كافيه، آثناء المقابلة.





سألت ريهام صديقتها عن زياد "أحمد مجدي" وعملت أنه خطب، فذهبت للخطوبة، قامت بعمل فضحيه لزوجها السابق زياد، قالت أنها زوجته، فذهبت ملك "ياسمين صبري" في غيبوبة.



يذكر أن مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.







كما يعرض المسلسل على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.