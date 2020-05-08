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تشميع "سايبر" وغلق 9 أسواق عشوائية في بني سويف (صور)

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:10 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
احمد فتحي الدسوقي
في إطار تكليفات محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء؛ ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات التى تنفذها الدولة في هذا الملف، قامت حملة من الوحدة المحلية لمركز ببا، برئاسة هاني الجويلي، رئيس الوحدة المحلية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، برئاسة العميد أسامة يونس، مأمور المركز، بجولة بشوارع المدينة وقرى المركز، لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتضمن إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والملاهى، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والتى تقدم خدمات التسلية أو الترفيه.

ولاحظت الحملة وجود أحد سايبرات النت بـ"فابريقة ببا" مفتوحًا بالمخالفة لقرارات الحكومة، حيث وجه رئيس الوحدة المحلية بإغلاق وتشميع السايبر، والتحفظ على ٢٤ جهاز كمبيوتر و٩ شاشات و١٠ كرسي، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، بالمتابعة الميدانية المستمرة لتنفيذ القرارات الوزارية.

كما تمكنت الحملة من فض سوق مدينة ببا العمومى و٩ سويقات عشوائية صغيرة بشوارع التحرير والمستشفى والشباب وكوبرى المحطه والطحاوية بمدينة ببا وقرى قمبش وسدس وعزبة احمد شكري وفابريقة ببا، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، بإستمرار وتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمحال والصيدليات لضبط الوضع في مجال تداول السلع في هذه المواقع، ومواجهة كافة صور التلاعب في الأسعار أو إحتكار السلع وبيعها في السوق السوداء خاصة في مجال الأدوية والمطهرات والمنظفات التي يزداد الطلب عليها في ظل الظروف الراهنة، والتي تشهد توجيه معظم الجهود لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

خروج 72 مصابًا بكورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة شفيت، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
تشميع "سايبر" وغلق 9 أسواق عشوائية في بني سويف (صور)
تشميع "سايبر" وغلق 9 أسواق عشوائية في بني سويف (صور)
تشميع "سايبر" وغلق 9 أسواق عشوائية في بني سويف (صور)
تشميع "سايبر" وغلق 9 أسواق عشوائية في بني سويف (صور)
تشميع "سايبر" وغلق 9 أسواق عشوائية في بني سويف (صور)
تشميع "سايبر" وغلق 9 أسواق عشوائية في بني سويف (صور)
تشميع "سايبر" وغلق 9 أسواق عشوائية في بني سويف (صور)
تشميع "سايبر" وغلق 9 أسواق عشوائية في بني سويف (صور)

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