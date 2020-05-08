"شيئ صعب".. بوسي شلبي تعلق على أداء يسرا في "خيانة عهد"









وعلقت على الصورة قائلة: "حرام عليكي يا يسرا موتيني خيانة عهد اليوم شيء صعب وإبداع يسرا".



وكان تصدر مسلسل "خيانة عهد" بعد مقتل نجل يسرا، الذي يقدم شخصيته الفنان خالد أنور، وذلك على يد شقيقتها فرح، التي تقوم بدورها الفنانة حلا شيحه، وأشاد الجميع بالحلقة اليوم.



مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

أشادت الإعلامية بوسي شلبي، يتمثيل النجمة يسرا، في حلقة اليوم من مسلسل "خيانة عهد" بعد مقتل نجلها الوحيد.ونشرت بوسي شلبي، مشهد بكاء يسرا، في مسلسل "خيانة عهد" عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".