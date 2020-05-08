Advertisements

"شيئ صعب".. بوسي شلبي تعلق على أداء يسرا في "خيانة عهد"

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
أماني سلام

أشادت الإعلامية بوسي شلبي، يتمثيل النجمة يسرا، في حلقة اليوم من مسلسل "خيانة عهد" بعد مقتل نجلها الوحيد.

ونشرت بوسي شلبي، مشهد بكاء يسرا، في مسلسل "خيانة عهد" عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "حرام عليكي يا يسرا موتيني خيانة عهد اليوم شيء صعب وإبداع يسرا".

وكان تصدر مسلسل "خيانة عهد" بعد مقتل نجل يسرا، الذي يقدم شخصيته الفنان خالد أنور، وذلك على يد شقيقتها فرح، التي تقوم بدورها الفنانة حلا شيحه، وأشاد الجميع بالحلقة اليوم.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض علي قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

أخبار تهمك

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 7 ساعات

بسمة وهبة تنفعل على الهواء بسبب "كارثة تبكي" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

تطور 35 مرة.. استشاري مناعة يكشف مفاجآت عن كورونا (فيديو)

منذ ساعة

أستاذ فيروسات كبدية يحذر المواطنين: إما القناع أو الوداع (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. إخلاء سبيل 10 متهمين بالمحور الإعلامي للإخوان

منذ ساعة و نصف

تأثير كارثي للسجائر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 46 دقيقة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يوم

عاجل| بفستان زفاف.. شاهد أول ظهور لغادة عبد الرازق بعد زواجها (صورة)

منذ ساعة و 11 دقيقة

تامر أمين يكشف أمر خطير عن تقرير الكورونا اليومي (فيديو)

منذ 42 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

تامر أمين يكشف أمر خطير عن تقرير الكورونا اليومي (فيديو)

02:22 ص

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

11:33 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

عاجل| بفستان زفاف.. شاهد أول ظهور لغادة عبد الرازق بعد زواجها (صورة)

01:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة