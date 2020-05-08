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لمتابعة تطبيق حظر التجوال.. مدير أمن الجيزة يتفقد العمرانية

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:20 ص
مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة
إيمان عبد العاطي
حرص اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، مساء أمس الخميس، في جولة تفقدية أجراها بشارع الثلاثيني، وشارع مستشفي الصدر، بمنطقة العمرانية، غرب المحافظة، على التأكد من تواجد القوات بأماكنها، وتكثيف الأكمنة والدوريات الأمنية بالشوارع على مستوى المحافظة، والتأكد من تطبيق خطة الانتشار الأمني الموضوعة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.


ورافق مدير الأمن خلال جولته حكمدار الجيزة، عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، لمتابعة سير الخطة الموضوعة لتطبيق القوات لقرار حظر حركة المواطنين من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحًا، وإلتزام أصحاب المحلات بقرار الغلق الصادر من مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار عدوي فيروس الكورونا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، خروج 72 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1887 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2378 حالة، من ضمنهم الـ 1887 متعافيًا.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 393 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقالت إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 7981 حالة من ضمنهم 1887 حالة شفيت، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و482 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المتواجدين بمستشفيات العزل، يبلغ 1890 مصابًا، بينهم 211 حالة غير مستقرة، و41 حالة حرجة، ويتلقون الرعاية الطبية وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية وطبقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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