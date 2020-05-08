Advertisements

إصابة ثلاث لاعبين بـ كورونا بين صفوف سامبدوريا الإيطالي

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:21 ص
أرشيفية- سامبدوريا الإيطالي
أرشيفية- سامبدوريا الإيطالي
الفجر الرياضي

تترقب جماهير الكرة المحلية والعالمية، استئناف المسابقات المؤجلة من البطولات المختلفة حول العالم، فيما تتحد الآمال حول عودة استئناف الأنشطة الرياضية بشكل عام، بعد توقف دام لأشهر نتيجة تفشي وباء كورونا المستجد.


وأعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، أمس الخميس، في بيان رسمي، أن نتائج اختبارات الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها عناصره جاءت صادمة بشكل كبير لأجهزته وجماهيره.

 

وأكد النادي الإيطالي، أن نتائج الاختبارات جاءت إيجابية لثلاثة من اللاعبين في صفوف الفريق، وما جعل الأمر يبدو صعبًا أنه لم تظهر عليهم أي أعراض مسبقة.

 

ولم يكشف سامبدوريا الإيطالي عن أسماء لاعبيه الثلاثة المصابين بفيروس كورونا إلى الآن.

 

وأضاف النادي في البيان، أنه تم وضع اللاعبين في الحجر الصحي عقب ظهور النتائج مباشرة، والتي جاءت نتيجة الفحص الشامل قبل عودة اللاعبين للتدريبات استعدادًا لاستئناف الدوري الإيطالي بعد التوقف.

أخبار تهمك

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

تطور 35 مرة.. استشاري مناعة يكشف مفاجآت عن كورونا (فيديو)

منذ ساعة

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بفستان زفاف.. شاهد أول ظهور لغادة عبد الرازق بعد زواجها (صورة)

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يوم

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

بسمة وهبة تنفعل على الهواء بسبب "كارثة تبكي" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

أستاذ فيروسات كبدية يحذر المواطنين: إما القناع أو الوداع (فيديو)

منذ ساعة و 21 دقيقة

تامر أمين يكشف أمر خطير عن تقرير الكورونا اليومي (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

تأثير كارثي للسجائر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

تامر أمين يكشف أمر خطير عن تقرير الكورونا اليومي (فيديو)

02:22 ص

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

11:33 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

عاجل| بفستان زفاف.. شاهد أول ظهور لغادة عبد الرازق بعد زواجها (صورة)

01:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة