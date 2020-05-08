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صراع جديد بين برشلونة وباريس سان جيرمان على نجم إنتر ميلان

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:27 ص
أرشيفية-برشلونة
أرشيفية-برشلونة
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأنه ظهرت حلقة جديدة من سلسلة الصراع بين إدارتي باريس سان جيرمان وبرشلونة والتي بدأت في السنوات الأخيرة.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان كان قد خطف نيمار دا سيلفا نجم برشلونة عن طريق الشرط الجزائي في صيف عام 2017 مما تسبب في تدهور العلاقات بين الناديين نتج عنه الدخول في صراعات عديدة على الصفقات في الآونة الأخيرة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن صفقة الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي أصبحت حلقة جديدة من حلقات الصراع بين الناديين.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن لاوتارو مارتينيز يعتبر هدفًا رئيسيًا لبرشلونة الذي يطمح في تدعيم خط هجومه بالنجم الأرجنتيني في الموسم المقبل وذلك قبل أن يعرب باريس سان جيرمان مؤخرًا عن اهتمامه بضم النجم الأرجنتيني.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن لاوتارو مارتينيز هو من سيحدد وجهته المقبلة وأنه لن يتعرض لأي ضغوطات من أي ناحية.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن تدخل باريس سان جيرمان في صفقة لاوتارو مارتينيز ربما يكون سببه نوبة غضب أكثر من حاجة رياضية وذلك من أجل الرد على برشلونة الذي خطف منه الهولندي فرينكي دي يونج.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة يمتلك 4 مميزات لن يجدها لاوتارو مارتينيز في باريس سان جيرمان، وهي :
- اللعب بجانب ميسي.
- اللعب في أفضل دوري في العالم.
- اللعب في واحد من أكبر ناديين في العالم.
- العيش في مدينة تجيد أكثر من لغة، حيث لن يضطر إلى تعلم لغة معينة للتعامل مع الناس.

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