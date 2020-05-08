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هنادي مهنا لـ"الفجر الفني": عبير صبري بالنسبالي مفاجأة "خيانة عهد".. وهذا سر نجومية يسرا (حوار)

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:14 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

تعد الفنانة الشابة هنادي مهنا من الوجوه الجديدة التي أثبتت تواجدها على الساحة الفنية، وقدمت هنادي ابنة الموسيقار الكبير هانى مهنا العديد من الأدوار المتميزة في مسلسلات عدة، مثل: "أفراح إبليس 2" و"بركة" و"زلزال" و"حكايتى"، وحاليًا وفي موسم رمضان 2020 تشارك بعملين هما "الفتوة" و"خيانة عهد"، عن العملين وأشياء أخرى كثيرة.

وحرص "الفجر الفني" على إجراء الحوار معها، للوقوف على كواليس دورها في مسلسل "خيانة عهد"، وكواليس تعاونها مع الفنانة يسرا وتفاصيل أخرى كثيرة تجدها في الحوار التالي..

في البداية ما هي تفاصيل شخصيتك في مسلسل "خيانة عهد"؟
أجسد دور سارة" وهى فتاة دلوعة وطريقتها مودرن أكثر وطريقة لبسها مختلفة، وهى من الشخصيات القليلة الطيبة في المسلسل، فمعظم الشخصيات في هذا العمل خائنة، باستثناء أربع شخصيات تتمتع بالطيبة، سارة واحدة منها ويسرا عمتها وتعتبرها والدتها، كما تعتبرها مثلها الأعلى التي تريد أن تصبح مثلها فيما بعد.

وما الذي جذبك للمشاركة في المسلسل؟
سبب المشاركة وجود الفنانة يسرا، أنا بحبها جدًا وأظن أي حد في مكاني لم يتردد، وهي كمان إنسانة طيبة وجميلة وقلبها نضيف وبتساعد أي حد، وتستاهل نجوميتها السنين الماضية بسبب طيبة قلبها، وبالنسبة لشركة الانتاج "العدل جروب" بعتبرهم عائلتي الثانية قائلةً:" المرحوم سامي العدل هوا اللي مربيني وهو شخص غالي على قلبي"، وثالثا قصة المسلسل جميلة جدًا ومن زاوية مختلفة، بالإضافة الى اختلاف الدور عن "شكر" في مسلسل "الفتوة".

وكيف جاءت ردود الأفعال حول دورك في المسلسل؟
الحمد لله ردود الأفعال جميلة أوي.. وهناك تفاعلًا من جانب الجمهور خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصلوا معي شخصيا للرد على أحداث المسلسل وأبرزها "قولي لـ عهد ان حلا شيحه كاذبة".

هل "فيروس" كورونا كان عائق أمام التصوير؟
طبعا، توقفنا عن التصوير لمدة أسبوعين ولكن مع مرور الأيام وضيق الوقت لم نجد ملجئ سوى الاستكمال ولكن باتباع الاجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير ومنع التلامس في تصوير المشاهد، وهذا سبب في تأخير تصوير المسلسل حتى الآن.

ماذا عن الكواليس بينك وبين فريق العمل ؟
عبير صبري بحبها جداُ كانت بالنسبة لي اكتشاف قائلةً: "طيبة جداُ، ولذيذة، وبتضحكني ضحك مش طبيعي"، وتربطني صداقة بخالد أنور من فترة كبيرة وشئ جميل لما تعمل مع أحد أصدقائك، والمفاجأة الكبيرة بالنسبة لي تيام مصطفي قمر وعندما تم ترشيحه للدور لم أتوقع أن يظهر بهذا الجمال قائلة: "أنا كنت بخلص تصوير وأفضل معاهم مش عايزة أمشي".

ما رأيك في السيناريو؟
الأستاذ أحمد عادل كاتب قصة جميلة جدًا، وكل شخصية متقنة في الكتابة جداُ، بالإضافة الى تواجده يوميا من بداية اليوم حتى الانتهاء من التصوير قائلةُ:" أول مرة أقابل مؤلف هكذا".

ما رأيكي في المخرج سامح عبد العزيز؟
مخرج شاطر جدًا، ويجعل الممثل الذى يعمل معه في راحة نفسية كبيرة، كما أنه يتمتع بحرفية شديدة ويعشق عمله، ويجعلك متحمسًا للغاية وأنت تعمل معه.

ماذا تتابع هنادي مهنا في رمضان؟
بجانب "الفتوة" و"خيانة عهد"، مسلسل "البرنس" جميل جدًا .. والمخرج محمد سامي أبدع في المسلسل جدًا، وبحب محمد رمضان جدا وبتابع كل أعماله كذلك مسلسل "100 وش" بيضحكني جدًا المخرجة كاملة أبو زكري أخرجت عمل جامد جداُ ببطلين فقط.

وحرصت الفنانة هنادي مهنا على تهنئة الشعب المصري بشهر رمضان واقتراب حلول عيد الفطر المبارك من خلال "الفجر الفني" قائلة: "عيد سعيد عليكم، وندعي الله أن يكشف عنا الوباء".

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