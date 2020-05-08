كارتيرون يوافق على رحيل نجم الزمالك

أفادت تقارير صحفية محلية بأن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح الضوء الأخضر لجهاز كرة القدم في النادي الأبيض للموافقة على رحيل نجم الفريق الكونغولي كاسونجو كابونجو.





وأفادت التقارير الصحفية بأن المدير الفني الفرنسي غير مقتنع بإمكانيات كاسونجو وأنه طلب من إدارة الزمالك البحث عن رأس حربة يكون أكثر إيجابية في الفترة المقبلة.





وأكدت التقارير الصحفية أن الزمالك يدرس تسويق كاسونجو في الفترة المقبلة أو دخوله في صفقة تبادلية من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي جديد.