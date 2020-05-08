Advertisements

السياجي " المحلة " لأسامه نبية : انت غير آمين ولم نتذكرك في تاريخ غزل المحلة

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:36 ص
أسامه نبيه
أسامه نبيه
أنور أبو الهيثم
أبدى طارق السياجي، لاعب غزل المحلة الأسبق، استيائه من التصريحات التي أدلى بها اسامه نبية، لاعب الزمالك السابق،  خلال استضافته عبر قناة "أون تايم سبورتس" وتأكيده على تعمده عدم التسجيل في شباك الزمالك في قبل نهائي كأس مصر عام ٢٠٠٢ عندما كان يلعب لصفوف زعيم الفلاحين، مما تسبب في الأخير من البطولة. 

وتابع السياجي أن التعليق على هذة التصريحات تتمثل في خيانة الأمانة من قبل لاعب أصبح الآن قدوة للاعبين الصغار؛ خاصة أنه تولى منصب مدرب عام منتخب مصر .

أضاف أن نبية ليس له بصمة تذكر مع غزل المحلة ولم يضيف شيئا للنادي؛ وربما تكون تصريحاته للعب على مشاعر جماهير ومسؤولي نادي الزمالك.

أنهى السياجي تصريحاته للفجر الرياضي، أن نادي غزل المحلة له تاريخه الكبير ومن العيب التقليل منه سواء عن عمد أو بتصريحات لكسب ود أندية أخرى.

أخبار تهمك

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 9 ساعات

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

تطور 35 مرة.. استشاري مناعة يكشف مفاجآت عن كورونا (فيديو)

منذ ساعة

أستاذ فيروسات كبدية يحذر المواطنين: إما القناع أو الوداع (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

تأثير كارثي للسجائر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 7 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

بسمة وهبة تنفعل على الهواء بسبب "كارثة تبكي" (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تامر أمين يكشف أمر خطير عن تقرير الكورونا اليومي (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| بفستان زفاف.. شاهد أول ظهور لغادة عبد الرازق بعد زواجها (صورة)

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

تامر أمين يكشف أمر خطير عن تقرير الكورونا اليومي (فيديو)

02:22 ص

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

11:33 م

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

عاجل| بفستان زفاف.. شاهد أول ظهور لغادة عبد الرازق بعد زواجها (صورة)

01:54 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة