بعد مقل خالد أنور.. مسلسل "خيانة عهد" تريند على جوجل







وشهدت الحلقة 14 من مسلسل "خيانة عهد" تخالف توقعات الجمهور ففي مفاجأة لم يتخيلها أحد من تغير مسار أحداث المسلسل، حيث كان المسلسل يدور حول الصراع الخفي لإخوة عهد التي تجسدها النجمة يسرا، إلا أن الحلقة الرابعة عشر غيرت مسار الأحداث تمامًا بعد أن تسببت فرح في مقتل "هشام" نجل "عهد".



مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.





تصدر مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذالك بعد عرض الحلقة الرابعة عشر من المسلسل الذي شهد وفاة خالد أنور على يد خالته "فرح" والتي تجسد هذه الشخصية الفنانة حلا شيحة.