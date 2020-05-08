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صوت نقيب المنشدين محمود التهامي يزين جنازة خالد أنور

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:00 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

زين صوت الشيخ محمود التهامي مشهد جنازة خالد أنور "هشان" نجل يسرا في الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "خيانة عهد"، حيث قدم أغنية "قلبي خواء" وقدم صناع المسلسل شكرا للتهامي في نهاية الحلقة عن مشاركته بالغناء في هذا المشهد المؤثر.

وشهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "خيانة عهد" العديد من الأحداث التي خالفت توقعات الجمهور ففي مفاجأة لم يتخيلها أحد تغير مسار أحداث المسلسل، حيث كان المسلسل يدور حول الصراع الخفي لإخوة عهد التي تجسدها النجمة يسرا، إلا أن الحلقة 14 غيرت مسار الأحداث تمامًا بعد أن تسببت فرح التي تجسدها حلا شيحة في مقتل هشام نجل عهد الذي يجسده الفنان الشاب خالد أنور ومع تصاعد الأحداث وأثناء دفن هشام تمازج ذلك بإحساس صوت المنشد الديني محمود التهامي ليجعل نهاية الحلقة مميزة ومؤثر.

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنا وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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