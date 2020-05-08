هاشتاج "هشام مات" يتصدر تريند تويتر أكثر من 10 ساعات منذ عرض الحلقة







وشهدت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "خيانة عهد" لـ الفنانة يسرا مقتل خالد أنور "هشام" على يد خالته "فرح" حلا شيحة التي تعد أقرب شخص اليه في الحياة، وذالك بسبب اكتشاف علاقة "فرح" بـ شيرين" جومانا مراد، وبعد تعديده لها بأن يكشف أمرها لوالدته ومحاولة منها أن تمنعه وقع "هشام" على الأرض وفي رأسه جرح كبير وأكلمت عليه بـ اعطائه جرعة كبيرة من مخدر الكوكايين حتى وافته المنية.



يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.



تصدر هاشتاج "هشام مات" من مسلسل "خيانة عهد" والتي يجسدها خالد انور تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "توتير" وذالك بعد عرض الحلقة الرابعة عشر من المسلسل التي شهدت تغير كبير في اطار أحداث المسلسل من الصراع على المال ألى القتل.