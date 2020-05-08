Advertisements

مائدة رمضان على بنكهة سورية.. طريقة عمل ورق عنب باللحم وسلطة الخيار باللبن

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:30 ص
ورق عنب باللحم
ورق عنب باللحم
اليوم سنقدم لكِ سيدتي مائدة رمضانية على الطريقة السورية، حيث يستعرض موقع "لافام" طريقة عمل فطار رمضان، وهو ورق عنب باللحم وسلطة الخيار باللبن على الطريقة السورية الأصلية، وهي:

ورق العنب السوري باللحم

المقادير
كوب ونصف أرز قصير الحبة منقوع
كيلو ورق عنب مسلوق
ملعقة صغيرة فلفل أسود
كوب لحم مفروم ناعم
ملعقة صغيرة كركم
نصف كيلو لحم بالعظم، ويفضل أن يكون فيها دهن
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة بهارات مشكلة
ملعقتان كبيرتان من زيت نباتي
ربع كوب زيت زيتون
ربع كوب بقدونس مفروم ناعم
ملعقتان كبيرتان نعناع مجفف
حبتا بصل
رأس ثوم كامل
حبتا بطاطا
ثلاث حبات بندورة ناضجة
ملعقة كبيرة صلصة طمام

طريقة تحضير ورق العنب السوري باللحم

1- نغسل الأرز المنقوع جيداً، ونصفيه من الماء.

2- نضيف للأرز اللحم المفروم الناعم، ونضيف كمية البهارات التي ذكرناها في المكونات، مع النعناع المجفف، والزيت النباتي.

3- نخلط الحشوة جيداً حتى تتمازج المكونات، ثم نضيف البقدونس المفروم ونعاود التقليب.

4- نحضر قدر الطبخ، نضع في قاعه شرائح من البصل، وشرائح بطاطا، والبندورة، والثوم على شكل طبقات فوق بعضها.

5- نتبل قطع اللحم بما تبقى من البهارات، ونضعها في قاع القدر فوق الخضار بطريقة مرتبة.

6- نلف ورق العنب بالطريقة المعتادة، ويجب الحرص على شد حبات ورق العنب عند لفها حتى لا تفتح الأوراق عند الطهي.

7- نرتب أوراق العنب فوق اللحم، والخضار في القدر، ونحاول قدر الإمكان رصها، والضغط عليها حتى نحافظ على شكل الأوراق عند الطبخ.

8- نضع زيت الزيتون على ورق العنب بعد رصه في القدر، ومعجون البندورة أيضًا.

9- نصب الماء على ورق العنب حتى يغمرها بحجم رأس الأصبع، وممكن وضع مرق اللحم، أو الدجاج بحسب السائل المتوفر لدينا.

10- نضغط القدر بصحن زجاجي، أو أي ثقل يصلح لضغط أوراق العنب به.

11- نضع القدر على نار عالية في أول عشر دقائق من الطهي، ثم نخفض الحرارة، ونغطي القدر ونتركه على نار متوسطة لمدة ساعة وربع تقريبًا.

11- نتأكد من نضج ورق العنب بغرز شوكة في حبة منها، ومن خلال جفاف المرق الموجود عليها.

12- نقلب ورق العنب في صينية واسعة، نقدم ورق العنب مع شرائح الليمون.

سلطة الخيار باللبن

المقادير
ثلاث حبات من الخيار المفروم
كوب أو ما يعادل من مئتي وخمسين جرام من اللبن
ملعقتان كبيرتان من النعنع الناشف
فص من الثوم المهروس
ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون
ملعقة صغيرة من الملح
ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، حسب الرغبة

طريقة تحضير سلطة الخيار باللبن

نضع الخيار، واللبن في وعاء ، ونضيف الثوم، ثم نضيف عصير الليمون والنعنع الناشف.

اخلطي المكونات، ثم تقدم باردة .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ورق عنب باللحم ورق عنب مطبخ رمضان مائدة رمضان لافام سلطة الخيار باللبن رمضان 2020 رمضان 1441 بوابة الفجر الفجر اكلات رمضان

أخبار تهمك

تامر أمين يكشف أمر خطير عن تقرير الكورونا اليومي (فيديو)

منذ ساعتين و 16 دقيقة

نجل الطبلاوي عن هجوم الإخوان على والده: "ربنا يحاسبهم"

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 9 ساعات

تأثير كارثي للسجائر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يرفض التعاقد مع نجم بيراميدز

منذ 43 دقيقة

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. البرازيل تسجل 9888 إصابة و610 وفيات جديدة بكورونا

منذ 33 دقيقة

بسمة وهبة تنفعل على الهواء بسبب "كارثة تبكي" (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يوم

"استعنت بطبيب نفسي".. العوضي يروي تفاصيل تجسيده عشماوي بـ"الاختيار" (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| بفستان زفاف.. شاهد أول ظهور لغادة عبد الرازق بعد زواجها (صورة)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

مكونات سلطة الجرجير بالرمان

أسرع وأسهل وصفة لتحضير صينية دجاج بالفرن

مسقعة باللحم المفروم.. طريقة سريعة وبسيطة

في التقلبات الجوية.. طريقة عمل شوربة خضار (وجبة مفيدة)

سفرة 21 رمضان| ورق عنب باللحم وسلطة الخيار باللبن على الطريقة السورية

تعرفي على شوربة الجمبري.. طريقة التحضير والتقديم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

عاجل.. البرازيل تسجل 9888 إصابة و610 وفيات جديدة بكورونا

04:05 ص

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

11:33 م

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة