مائدة رمضان على بنكهة سورية.. طريقة عمل ورق عنب باللحم وسلطة الخيار باللبن

اليوم سنقدم لكِ سيدتي مائدة رمضانية على الطريقة السورية، حيث يستعرض موقع "لافام" طريقة عمل فطار رمضان، وهو ورق عنب باللحم وسلطة الخيار باللبن على الطريقة السورية الأصلية، وهي:





ورق العنب السوري باللحم





المقادير

كوب ونصف أرز قصير الحبة منقوع

كيلو ورق عنب مسلوق

ملعقة صغيرة فلفل أسود

كوب لحم مفروم ناعم

ملعقة صغيرة كركم

نصف كيلو لحم بالعظم، ويفضل أن يكون فيها دهن

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملعقتان كبيرتان من زيت نباتي

ربع كوب زيت زيتون

ربع كوب بقدونس مفروم ناعم

ملعقتان كبيرتان نعناع مجفف

حبتا بصل

رأس ثوم كامل

حبتا بطاطا

ثلاث حبات بندورة ناضجة

ملعقة كبيرة صلصة طمام





طريقة تحضير ورق العنب السوري باللحم





1- نغسل الأرز المنقوع جيداً، ونصفيه من الماء.





2- نضيف للأرز اللحم المفروم الناعم، ونضيف كمية البهارات التي ذكرناها في المكونات، مع النعناع المجفف، والزيت النباتي.





3- نخلط الحشوة جيداً حتى تتمازج المكونات، ثم نضيف البقدونس المفروم ونعاود التقليب.





4- نحضر قدر الطبخ، نضع في قاعه شرائح من البصل، وشرائح بطاطا، والبندورة، والثوم على شكل طبقات فوق بعضها.





5- نتبل قطع اللحم بما تبقى من البهارات، ونضعها في قاع القدر فوق الخضار بطريقة مرتبة.





6- نلف ورق العنب بالطريقة المعتادة، ويجب الحرص على شد حبات ورق العنب عند لفها حتى لا تفتح الأوراق عند الطهي.





7- نرتب أوراق العنب فوق اللحم، والخضار في القدر، ونحاول قدر الإمكان رصها، والضغط عليها حتى نحافظ على شكل الأوراق عند الطبخ.





8- نضع زيت الزيتون على ورق العنب بعد رصه في القدر، ومعجون البندورة أيضًا.





9- نصب الماء على ورق العنب حتى يغمرها بحجم رأس الأصبع، وممكن وضع مرق اللحم، أو الدجاج بحسب السائل المتوفر لدينا.





10- نضغط القدر بصحن زجاجي، أو أي ثقل يصلح لضغط أوراق العنب به.





11- نضع القدر على نار عالية في أول عشر دقائق من الطهي، ثم نخفض الحرارة، ونغطي القدر ونتركه على نار متوسطة لمدة ساعة وربع تقريبًا.





11- نتأكد من نضج ورق العنب بغرز شوكة في حبة منها، ومن خلال جفاف المرق الموجود عليها.





12- نقلب ورق العنب في صينية واسعة، نقدم ورق العنب مع شرائح الليمون.





سلطة الخيار باللبن





المقادير

ثلاث حبات من الخيار المفروم

كوب أو ما يعادل من مئتي وخمسين جرام من اللبن

ملعقتان كبيرتان من النعنع الناشف

فص من الثوم المهروس

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، حسب الرغبة





طريقة تحضير سلطة الخيار باللبن





نضع الخيار، واللبن في وعاء ، ونضيف الثوم، ثم نضيف عصير الليمون والنعنع الناشف.





اخلطي المكونات، ثم تقدم باردة .