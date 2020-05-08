أحدهم توفى.. أبرز الفنانين المصابين بكورونا حول العالم

في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أصيب به عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير حول العالم بالفيروس، ومنهم من تعافى تماما، ومنهم من لم يستطع مجابهة المرض وتوفى جراء إصابته بكوفيد 19، وفي ظل هذا الصراع مع وباء فيروس كورونا ترصد بوابة الفجر أبرز الفنانين المصابين بكورونا حول العالم في السطور التالية:

أعلنت النجمة الأمريكية العالمية مادونا أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وصرحت من خلال حسابها الخاص في الموقع الإجتماعي لتبادل الصور " إنستجرام " أنها مصابة بفيروس كورونا وذلك أثناء جولتها العالمي في باريس من 7 أسابيع مما اضطرها لأن تبقى في فرنسا نتيجة لتعليق حركة الطيران.

وفي الفترة السابقة في شهرإبريل الماضي بادرت مادونا بالتبرع بمليون دولار من أجل المتضررين من فيروس كورونا على مستوى العالم وتعاونت مع بعض المؤسسات الخيرية لكي توفر ماسكات طبية للمساجين لضمان سلامتهم وعدم حدوث عدوى بفيروس كورونا.





- الممثل السعودي عبدالله الجميري:

كما أعلن الممثل السعودي عبد الله الجميري أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وأفراد أسرته أيضًا ويخضعون للعلاج في الحجر الصحي.





وكشف الفنان عبد الله الجميري عن سبب إصابته بفيروس كورونا وهو أن والدته أصرت على الذهاب إلى جدة لزيارة أحد أقاربهم بالرغم من أنه كان يوجد إشتباه في إصابتهم بالفيروس لافتًا إلى أنه عندما عاد من جدة للمدينة المنورة بدأت أعراض الإصابة بفيروس كورونا تظهر عليه كارتفاع درجة الحرارة موضحًا أنه خضع للحجر الصحي بإحدى الفنادق بالسعودية قائلا:" أسوأ شعور عشته عندما اتصلت بي والدتي وأخبرتني أن نتيجة التحليل إيجابية ".





- المغني الإنجليزي سام سميث:

وفي شهر إبريل الماضي كان قد أعلن المغني الإنجليزي سام سميث أنه تعرض في السابق بالإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 موضحًا أنه لم يقم بإجراء فحوصات أثناء إصابته بالفيروس وبحسب تقرير نُشر على موقع " nme" أن سميث التزم العزل المنزلي بعد القيام بتشخيص ذاتي حتى تم شفاؤه وتعافيه لافتًا إلى أنه علم بنفسه أنه أصيب بالمرض ولم يخضع لأي تحاليل أو فحوصات من خلال قراءته المستمرة عن فيروس كورونا حيث دلت على هذا، موضحا أنه استطاع ان يكشف إصابته بالفيروس بعد إصابة أخته بنفس الأعراض وهذا السبب جعل العائلة تخضع للعزل المنزلي لفترة تبلغ 3 أسابيع.





- وفاة النجم الكوميدي تيم بروك تايلور بفيروس كورونا:

توفى الممثل الكوميدي البريطاني تيم بروك تايلور في شهر إبريل الماضي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عن عمر ناهز 79 عامًا.





وكان قد أعلن وكيل الفنان البريطاني عن وفاة عن وفاة تيم بروك قائلا:"ببالغ الحزن والأسى الشديدين نعلن وفاة تيم في وقت مبكراليوم جراء إصابته بفيروس كورونا "، وتابع:" سنتذكره كثيرًا ويجب أن نذكر فقط برامجه المشهورة مثل ذا غوديز وأيم سورى أى دونت نو، كان لديه بالطبع الكثير الكثير من المعجبين الذين كان يعاملهم بمرح دائمًا حتى بعد إنهائه التدريبات الطويلة والمرهقة والتسجيلات".



