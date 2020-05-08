Advertisements

أحدهم توفى.. أبرز الفنانين المصابين بكورونا حول العالم

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:01 ص
مادونا
مادونا
زينب وهبه
في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، أصيب به عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير حول العالم بالفيروس، ومنهم من تعافى تماما، ومنهم من لم يستطع مجابهة المرض وتوفى جراء إصابته بكوفيد 19، وفي ظل هذا الصراع مع وباء فيروس كورونا ترصد بوابة الفجر أبرز الفنانين المصابين بكورونا حول العالم في السطور التالية:

-النجمة العالمية مادونا:
أعلنت النجمة الأمريكية العالمية مادونا أنها أصيبت بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وصرحت من خلال حسابها الخاص في الموقع الإجتماعي لتبادل الصور " إنستجرام " أنها مصابة بفيروس كورونا وذلك أثناء جولتها العالمي في باريس من 7 أسابيع مما اضطرها لأن تبقى في فرنسا نتيجة لتعليق حركة الطيران.
وفي الفترة السابقة في شهرإبريل الماضي بادرت مادونا بالتبرع بمليون دولار من أجل المتضررين من فيروس كورونا على مستوى العالم وتعاونت مع بعض المؤسسات الخيرية لكي توفر ماسكات طبية للمساجين لضمان سلامتهم وعدم حدوث عدوى بفيروس كورونا.

- الممثل السعودي عبدالله الجميري:
كما أعلن الممثل السعودي عبد الله الجميري أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وأفراد أسرته أيضًا ويخضعون للعلاج في الحجر الصحي.

وكشف الفنان عبد الله الجميري عن سبب إصابته بفيروس كورونا وهو أن والدته أصرت على الذهاب إلى جدة لزيارة أحد أقاربهم بالرغم من أنه كان يوجد إشتباه في إصابتهم بالفيروس لافتًا إلى أنه عندما عاد من جدة للمدينة المنورة بدأت أعراض الإصابة بفيروس كورونا تظهر عليه كارتفاع درجة الحرارة موضحًا أنه خضع للحجر الصحي بإحدى الفنادق بالسعودية قائلا:" أسوأ شعور عشته عندما اتصلت بي والدتي وأخبرتني أن نتيجة التحليل إيجابية ".

- المغني الإنجليزي سام سميث:
وفي شهر إبريل الماضي كان قد أعلن المغني الإنجليزي سام سميث أنه تعرض في السابق بالإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 موضحًا أنه لم يقم بإجراء فحوصات أثناء إصابته بالفيروس وبحسب تقرير نُشر على موقع "nme" أن سميث التزم العزل المنزلي بعد القيام بتشخيص ذاتي حتى تم شفاؤه وتعافيه لافتًا إلى أنه علم بنفسه أنه أصيب بالمرض ولم يخضع لأي تحاليل أو فحوصات من خلال قراءته المستمرة عن فيروس كورونا حيث دلت على هذا، موضحا أنه استطاع ان يكشف إصابته بالفيروس بعد إصابة أخته بنفس الأعراض وهذا السبب جعل العائلة تخضع للعزل المنزلي لفترة تبلغ 3 أسابيع.

- وفاة النجم الكوميدي تيم بروك تايلور بفيروس كورونا:
توفى الممثل الكوميدي البريطاني تيم بروك تايلور في شهر إبريل الماضي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 عن عمر ناهز 79 عامًا.

وكان قد أعلن وكيل الفنان البريطاني عن وفاة عن وفاة تيم بروك قائلا:"ببالغ الحزن والأسى الشديدين نعلن وفاة تيم في وقت مبكراليوم جراء إصابته بفيروس كورونا "، وتابع:" سنتذكره كثيرًا ويجب أن نذكر فقط برامجه المشهورة مثل ذا غوديز وأيم سورى أى دونت نو، كان لديه بالطبع الكثير الكثير من المعجبين الذين كان يعاملهم بمرح دائمًا حتى بعد إنهائه التدريبات الطويلة والمرهقة والتسجيلات".

وكان قد بدأ تيم مشواره الفني في مجموعة فوتلايتس الشهيرة بجامعة كامبريدج، ودخل مجال الكوميديا الإذاعية والتليفزيونية في فترة الستينات، وقام بتقديم برنامج The Goodies الذي نال شهرة واسعة في فترة السبعينات في بريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا ويعد جزءا هاما من العصر الذهبي للكوميديا التلفزيونية البريطانية.
أحدهم توفى.. أبرز الفنانين المصابين بكورونا حول العالم
أحدهم توفى.. أبرز الفنانين المصابين بكورونا حول العالم
أحدهم توفى.. أبرز الفنانين المصابين بكورونا حول العالم
أحدهم توفى.. أبرز الفنانين المصابين بكورونا حول العالم
أحدهم توفى.. أبرز الفنانين المصابين بكورونا حول العالم
أحدهم توفى.. أبرز الفنانين المصابين بكورونا حول العالم
أحدهم توفى.. أبرز الفنانين المصابين بكورونا حول العالم
أحدهم توفى.. أبرز الفنانين المصابين بكورونا حول العالم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كوورنا عبدالله الجميري بوابة الفجر الفجر أخبار

أخبار تهمك

عاجل| بفستان زفاف.. شاهد أول ظهور لغادة عبد الرازق بعد زواجها (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يوم

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. البرازيل تسجل 9888 إصابة و610 وفيات جديدة بكورونا

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

تأثير كارثي للسجائر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 12 ساعة

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

تامر أمين يكشف أمر خطير عن تقرير الكورونا اليومي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أبرزهم "لاعبي كرة قدم".. تعرف على المشاهير المصابين بـ"كورونا"

تفاصيل مرعبة عن أصغر ضحايا كورونا في العالم

آخرهم نجم ريال مدريد.. قائمة اللاعبين المصابين بكورونا

5 مشاهير فارقوا الحياة بعد إصابتهم بكورونا.. تعرف عليهم

نمور وقطط.. كورونا يفترس الحيوانات

وفاة فنان كوميدي شهير بعد إصابته بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

05:41 م

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

11:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة