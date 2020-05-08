"الفتوة" مطلوب على جوجل بعد عرض الحلقة 15





تصدر مسلسل "الفتوة" لـ الفنان ياسر جلال، تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذالك بعد عرض الحلقة الخامسة عشر من المسلسل التي شهدت أحداث مثيرة ونارية.وشهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "الفتوة" لـ الفنان ياسر جلال، العديد من الأحداث النارية، حول ذهاب حسن الجبالي إلى المعلم صابر فتوة الجمالية، وقال له إنه تذكر وفاة والده، واتهمه بقتله، ولكنه قال له إنه لم يقتل والده، بل سكت فقط ولم يعترف بالذين قتلوه، لأن ذلك كانت وصية والده وطلب منه أن يظل يقف بجانبه، ويعطيه فتوة الجمالية، ولكنه طمع فيها.مسلسل الفتوة، من ﺇﺧﺮاﺝ حسين المنباوي، ﺗﺄﻟﻴﻒ هاني سرحان، بطولة الفنان ياسر جلال بجانب كل من الفنان أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، أحمد خليل، رياض الخولي، احمد خالد صالح، ليلى أحمد زاهر، محمود حافظ، احمد جمال سعيد وغيرهما من الفنانين.