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لهذا السبب.. مسلسل "الاختيار" يتصدر تريند جوجل

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:41 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

تصدر مسلسل "الاختيار" لـ الفنان أمير كرارة، تريند مؤشرات البحث على موقع جوجل، وذلك بعد عرض الحلقة الرابعة عشر من المسلسل ضمن الموسم الرمضاني، الذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسي.

وبدأت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل الاختيار ببتفجير إرهابي استهدف نقطة عسكرية للقوات المسلحة في سيناء، ولكن شجاعة وبسالة الجندي ياسر، أنقذت الكثير من الجنود، بافتداء الباقيين بنفسه، وبواجهة التكفيري الذي فجر نفسه في وسط نقطة التمركز العسكري. 

حيث تقوم جماعة أنصار بيت المقدس، التكفيرية بترحيل الإرهابيين هشام عشماوي، وعماد عبد الحميد، إلى مكان جديد لهما، عبارة عن مزرعة ملغمة بالعبوات التفجيرية، وما يجعلهم يضجران من طريقة معاملتهما، لكنهما يساويان أمورهما مع أمير الجماعة الذي أعلن، ضمهما إلى مجلس الشورى العسكري للجماعة.
وانتهت أحداث الحلقة بمعرفة الضابط أحمد المنسي بقيام جماعة أنصار بيت المقدس، بتجهيز مكانهم الجديد الذي سيكون قاعدتهم العسكرية، ويشك في تواجد هشام عشماوي وعماد عبد الحميد هناك، ويتوجه الجيش إلى هذا المكان.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.


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