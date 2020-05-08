شاب مخطوف داخل "كريزي تاكسي" في شوارع إسكندرية

قدم الفنان إبراهيم السمان، شخصية "سعيد طيارة يجي بإشارة" في الحلقة 14 من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة الحياة، وتم تصوير الحلقة في شوارع إسكندرية حيث قدم شخصية شخص بلطجي من بولاق وجاء لإسكندرية مخصوص من أجل خناقة بعد أن تحدث إليه بعض الأشخاص.



