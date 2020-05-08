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شاب مخطوف داخل "كريزي تاكسي" في شوارع إسكندرية

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:46 ص
بوابة الفجر
قدم الفنان إبراهيم السمان، شخصية "سعيد طيارة يجي بإشارة" في الحلقة 14 من الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" المعروض على قناة الحياة، وتم تصوير الحلقة في شوارع إسكندرية حيث قدم شخصية شخص بلطجي من بولاق وجاء لإسكندرية مخصوص من أجل خناقة بعد أن تحدث إليه بعض الأشخاص.

ثم يبدأ في الحديث عن الشباب الإسكندراني بطريقة سيئة ويقول عنهم أنهم مجرد كلام ولا يقدرون على المشاجرات وأنهم "معيوبين"، وفجأة يكتشف الراكب وجود أحد الأشخاص داخل شوال في الكرسي الخلفي للتاكسي ومخطوف من قبل سعيد طيارة، وهنا يتحول الراكب تماماً ويبدأ في ضرب سعيد ويهدده بالشرطة فيكشف إبراهيم حقيقة المقلب.

الجزء الثاني من برنامج "كريزي تاكسي" الذي يعرض على قناة الحياة من إخراج منار زين ومن إنتاج شركة يالوتيب وهو أول إنتاجاتها التلفزيونية، ويأتي الجزء الثاني من البرنامج هذا العام بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من البرنامج العام الماضي.

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