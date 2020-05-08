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محمد علي رزق يكشف لأحمد وفيق عن خطورة الروبوتات وبداية ظهورها في "النهاية"

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:57 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

يستدعي مؤنس السيد عزت ليأخذ منه بعض المعلومات عن الروبوتات  وما سبب منعها، ليرد عزت أنه يجب أن يسرد له بدايته وأنه مثله مثل الموبايلات وأن العلماء صنعوا شئ مثل الوعي الإصطناعي حتى جاء عالم ياباني صنع شبكة إصطناعية بعقولهم كعقل الانسان.

وأصبح لديه مشاعر أولية بسبب الوجود العقلاني وإن تعلم عقل منهم شئ يتعلم الباقي مثله حتى ظهر عام 2045 عالم أحب الدمج بين العقل الاصطناعي وعقل الانسان وكان يراه هدف سامي لعيش الانسان للأبد.

ولكن مع الأسف العقل الاصطناعي قرر أن يقتل الانسان والعقل الأصلي.

وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل،أحمد وفيق، محمد العمروسي، محمد جمعة، شريف البردويلي، محمد مغربي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.

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