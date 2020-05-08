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نجم تشيلسي مطلوب في يوفنتوس

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:09 ص
أرشيفية-فريق تشيلسي
أرشيفية-فريق تشيلسي
ريهام عبد المحسن

كشفت تقارير صحفية عالمية أن يوفنتوس الإيطالي بدأ مفاوضاته مع تشيلسي الإنجليزي من أجل التعاقد مع الإيطالي جورجينيو نجم خط وسط الفريق اللندني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ذا ناشيونال العالمية بأن الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس طلب ضم النجم الإيطالي الذي كان يدربه في تشيلسي الإنجليزي ونابولي الإيطالي.

وأكدت الصحيفة العالمية أن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع النجم الإيطالي مقابل 40 مليون يورو، حيث أن قيمته انخفضت بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة العالمية إلى أن النجم الإيطالي البالغ من العمر 28 عامًا كان قد انتقل إلى تشيلسي في صيف 2018 قادمًا من نابولي مقابل 57 مليون يورو وهو خامس أغلى صفقة في تاريخ النادي اللندني.

وذكرت الصحيفة العالمية أن النجم الإيطالي صاحب الأصول البرازيلي خاض مع تشيلسي منذ انضمامه 91 مباراة وتمكن من تسجيل تسعة أهداف حتى الآن.

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