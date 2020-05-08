يوسف الشريف يهاجم قوات الأمن ويعقد اتفاقية مع محمد لطفي في "النهاية"





يذهب الروبوت الى مصنع إنيرجي كو ويقابل طومان ويطلب منه مساعدته ويقول طومان أن عليه إرتداء ملابس العمل حتى لا يتشاجروا معه، ويسألوا الروبوت عن مكان مراد المحروق ولكنه لا يستطيع الخروج من هنا لأن جميع من هنا يخرجون على قبرهم فقط ويسخر منه.ثم يأخذه معه الروبوت ويقابلوا مهندس ويحاول صعقه ويمسك يده ويتسبب في وقوعه أرضاً ويبدأ بمحاربة من يقف في طريقه ويستطيع إيقاف سيارة تحاول اصطدامه ويركب السيارة برفقة طومان ويذهب.ويذهب الروبوت لمراد المحروق ويهدده مراد وأنه لا ينسى ما فعله وتسببه في قتل احدى رجال من عصابته، ويطلب منه الروبوت تعاونه والماتريال الخاصة بتصنيع كميات من الاسيهات ولسرقته اسيهات ويعرف كل شئ به، ويقول مراد أنه يريد خوض حرب مع الأمن.وتدور أحداث مسلسل "النهاية" حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل،أحمد وفيق، محمد العمروسي، محمد جمعة، شريف البردويلي، محمد مغربي، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.