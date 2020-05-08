أبرز أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل "فرصة تانية"

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انطلقت اليوم الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "فرصة تانية" اليوم على قناة "أون" في تمام الساعة 11:45 مساءً.



بدأت الحلقة بإخبار هبة مجدي "مريم" زوجها دياب "مدحت" بأنها عملت عن تجارته للمخدرات، أن هي من قامت بتصويره، إندهش دياب، طلب منها بأن لا تخبر الشرطة.





فقالت له بشروط وأولها ورقة طلاقه من فاتن "ليال عبد الخالق" ، ثم طلبت منه وصلات الأمانة التى وقعت عليها، فأعطاها لها ثم قالت له يوجد طلبات آخرى، يجب أن ينفذها حتى لا تبلغ الشرطة، منهم حضور خطوبة ملك شقيقتها والرقص بها.





قامت آيتن عامر "ريهام" لعلاج نفسي، وبدأتةفيه، تطورت حالتها للأفضل إلى حداً ما، فوافق والدها بأن تخرج من المنزل، تبدأ في ممارسة حياتها الطبيعية بشكل منطقي، فتقابلت مع صديقتها في كافيه، آثناء المقابلة.





سألت ريهام صديقتها عن زياد "أحمد مجدي" وعملت أنه خطب، فذهبت للخطوبة، قامت بعمل فضحيه لزوجها السابق زياد، قالت أنها زوجته، فذهبت ملك "ياسمين صبري" في غيبوبة.

