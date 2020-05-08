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اتحاد الكرة يُعلن مد تعليق نشاط كرة القدم حتي نهاية مايو

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:41 ص
أرشيفية-الاتحاد المصري لكرة القدم
أرشيفية-الاتحاد المصري لكرة القدم
محمد جمال

قام الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بتمديد تعليق نشاط كرة القدم، حتي نهاية مايو الجاري، فى بيان رسمي.

 

وجاء بيان الاتحاد المصري لكرة القدم كالأتي :

 

بناء على القرارات الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين و الحد من التجمعات الكبيرة، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد تعليق نشاط اللعبة اعتبارا من منتصف مايو 2020 لمدة 15 يوما أخرى، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية. 

 

 وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قام بمد تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من نهاية شهر ابريل حتى منتصف مايو تماشيا مع قرارات السيد رئيس الوزراء في هذا الشأن والتي بدأت منذ بداية حملة مواجهة فيروس كورونا في مارس الماضي.

 

 ويأمل الاتحاد المصري لكرة القدم أن تنتهي هذه الظروف التي يعاني منها العالم أجمع حتى يتمكن من استعادة نشاط اللعبة مرة أخرى.

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