مسلسل الفتوه الحلقه 15.. ياسر جلال يستلم وصية والده | تردد قناة الحياة الحمراء Red الناقلة لمسلسل الفتوة وموعد عرضه والإعادة

تصدر مسلسل الفتوه الحلقه 15 مؤشرات بحث "جوجل" اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2020 في مصر، حيث يتابع الجمهور المصري والعربي مسلسل الفتوة بطولة النجم ياسر جلال، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل أحداث مسلسل الفتوه الحلقه 15، وموعد عرض وإعادة مسلسل "الفتوة"، وتردد قناة الحياة الحمراء الناقلة له.

تفاصيل مسلسل الفتوه الحلقه 15

بدأ مسلسل الفتوه الحلقه 15، بالاعتداء على والدة "حسن الجبالي" الفنان ياسر جلال، بعدما تم ضربها من قبل رجال المعلم سيد اللبان، الشخصية التي يقدمها الفنان رياض الخولي بعد أن كان يبحث عن الذهب في منزل حسن الجبالي.





وعاد أحمد خليل" المعلم صابر أبو شديد، الذي عاد إلى منزله، من المولد، مرهقا بشدة لما حدث، و ذهب حسن الجبالي إلى المعلم صابر أبو شديد، لتقديم مظلمة له حول ما حدث لوالدته قائلا: "مش كل مرة هروح فيها المولد يموتلي حد"، بينما تذكر وفاة والده وقتها في المولد.





واتهم حسن الجبالي المعلم صابر أبو شديد أنه قتل والده لينفي ذلك قائلا له: "متفتحش أبواب اتقفلت من زمان".





وأعطى حسن الجبالي وصية والده التي طالبه فيها بأن يقف بجانبه وأن يعطي "الفتوة" وقال حسن الجبالي للفتوة صابر أبو شديد أنه كان من المفترض أن يطلب ابنته "ليل" الفنانة مي عمر؛ ولكن بعد ما حدث فقد منعه الحديث عن ذلك.





وقال حسن الجبالي للفتوة صابر أبو شديد إنه كان من المفترض أن يطلب ابنته "ليل" الفنانة مي عمر، ولكن بعد ما حدث فقد منعه الحديث عن ذلك.





وذهب المعلم صابر أبو شديد مع ليل إلى والدتها "أحباب"، حيث حكت له أن زوجته الثانية "حسيبة" هي التي قالت لها إن المعلم صابر أبو شديد يكرهك لأنك أنجبتي فتاة وليس رجلًا، وهو يريد أن يكون لديه رجال.





موع عرض وإعادة مسلسل الفتوه الحلقه 15 وتردد قناة الحياة الحمراء المناقلة له





موع عرض وإعادة مسلسل الفتوه الحلقه 15 على قناة الحياة الحمراء





يعرض مسلسل الفتوة الحلقه 15 على قناة الحياة الحمراء في تمام الـ12 مساءًا بتوقيت القاهرة، ويعاد في الـ4 عصر اليوم التالي.