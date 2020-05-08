Advertisements

مسلسل الفتوه الحلقه 15.. ياسر جلال يستلم وصية والده | تردد قناة الحياة الحمراء Red الناقلة لمسلسل الفتوة وموعد عرضه والإعادة

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:02 ص
مسلسل الفتوة
مسلسل الفتوة
مسلسل الفتوه الحلقه 15.. ياسر جلال يستلم وصية والده | تردد قناة الحياة الحمراء Red الناقلة لمسلسل الفتوة وموعد عرضه والإعادة

تصدر مسلسل الفتوه الحلقه 15 مؤشرات بحث "جوجل" اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2020 في مصر، حيث يتابع الجمهور المصري والعربي مسلسل الفتوة بطولة النجم ياسر جلال، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل أحداث مسلسل الفتوه الحلقه 15، وموعد عرض وإعادة مسلسل "الفتوة"، وتردد قناة الحياة الحمراء الناقلة له.

تفاصيل مسلسل الفتوه الحلقه 15

بدأ مسلسل الفتوه الحلقه 15، بالاعتداء على والدة "حسن الجبالي" الفنان ياسر جلال، بعدما تم ضربها من قبل رجال المعلم سيد اللبان، الشخصية التي يقدمها الفنان رياض الخولي بعد أن كان يبحث عن الذهب في منزل حسن الجبالي.

وعاد أحمد خليل" المعلم صابر أبو شديد، الذي عاد إلى منزله، من المولد، مرهقا بشدة لما حدث، وذهب حسن الجبالي إلى المعلم صابر أبو شديد، لتقديم مظلمة له حول ما حدث لوالدته قائلا: "مش كل مرة هروح فيها المولد يموتلي حد"، بينما تذكر وفاة والده وقتها في المولد.

واتهم حسن الجبالي المعلم صابر أبو شديد أنه قتل والده لينفي ذلك قائلا له: "متفتحش أبواب اتقفلت من زمان".

وأعطى حسن الجبالي وصية والده التي طالبه فيها بأن يقف بجانبه وأن يعطي "الفتوة" وقال حسن الجبالي للفتوة صابر أبو شديد أنه كان من المفترض أن يطلب ابنته "ليل" الفنانة مي عمر؛ ولكن بعد ما حدث فقد منعه الحديث عن ذلك.

وقال حسن الجبالي للفتوة صابر أبو شديد إنه كان من المفترض أن يطلب ابنته "ليل" الفنانة مي عمر، ولكن بعد ما حدث فقد منعه الحديث عن ذلك.

وذهب المعلم صابر أبو شديد مع ليل إلى والدتها "أحباب"، حيث حكت له أن زوجته الثانية "حسيبة" هي التي قالت لها إن المعلم صابر أبو شديد يكرهك لأنك أنجبتي فتاة وليس رجلًا، وهو يريد أن يكون لديه رجال.

موع عرض وإعادة مسلسل الفتوه الحلقه 15 وتردد قناة الحياة الحمراء المناقلة له

موع عرض وإعادة  مسلسل الفتوه الحلقه 15 على قناة الحياة الحمراء

يعرض مسلسل الفتوة الحلقه 15 على قناة الحياة الحمراء في تمام الـ12 مساءًا بتوقيت القاهرة، ويعاد في الـ4 عصر اليوم التالي.

تردد قناة الحياة الحمراء الناقلة لمسلسل القوية

– القمر الصناعي: نايل سات

– التردد: 12206

– معامل الترميز: 27500

– الاستقطاب: عمودي

مسلسل الفتوة

ويذكر أن مسلسل الفتوة من بطولة النجم ياسر جلال، ويشارك فيه العديد من النجوم وهم، مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقي تصويرية شادي مؤنس, ويشهد مسلسل الفتوة عودة لعدد من نجوم الدراما القدامى منهم رياض الخولي وعهدي صادق و أحمد خليل وإنعام سالوسة وعادل الفار, تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.

مسلسل الفتوه الحلقه 15.. ياسر جلال يستلم وصية والده | تردد قناة الحياة الحمراء Red الناقلة لمسلسل الفتوة وموعد عرضه والإعادة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسر جلال موعد عرض مسلسل الفتوة موعد اعادة مسلسل الفتوة مسلسل الفتوة الحلقة 15 عرض مسلسل الفتوه تردد قناة الحياة الحمراء تردد قناة الحياة بوابة الفجر الفجر الفتوه الفتوة الحلقة 15

أخبار تهمك

تامر أمين يكشف أمر خطير عن تقرير الكورونا اليومي (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب زيارة عائلية.. إصابة فنان سعودي وأسرته بفيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. البرازيل تسجل 9888 إصابة و610 وفيات جديدة بكورونا

منذ ساعتين

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة: تسجيل 393 إصابة جديدة بالكورونا.. و13 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من خطف صفقة قوية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

منذ يوم

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

منذ حوالي 12 ساعة

تأثير كارثي للسجائر على فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار السيسي يكشف آخر تفاصيل علاج مصابي كورونا ببلازما المتعافين (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل| بفستان زفاف.. شاهد أول ظهور لغادة عبد الرازق بعد زواجها (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف حقيقة فرض حظر التجوال الكلي

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس الأركان من شمال سيناء: لا تهاون في الحفاظ على الأمن القومي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "التعليم" تعلن رسميا مواعيد تسليم الأبحاث لطلاب النقل

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

مواعيد عرض الحلقة 6 مسلسل الفتوة لـ ياسر جلال على قناة الحياة رمضان 2020

سبائك ذهب.. تفاصيل مسلسل الفتوة الحلقة 7 وموعد العرض والقنوات الناقلة في رمضان 2020

تفاصيل مسلسل الفتوة الحلقه الثامنه 8.. موعد العرض والقنوات الناقلة والتردد

تفاصيل واحداث الحلقة السابعه من مسلسل الفتوة (ياسر جلال) والقنوات الناقلة له ومواعيد عرضه في دراما رمضان 2020 | (ظهور كنز وسبائك ذهب)

مسلسل الفتوة الحلقه الثامنه 8 | تعرف على القنوات الناقلة وموعد العرض

مسلسل الفتوة الحلقه 9 | تعرف على القنوات الناقلة وموعد العرض

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:07 م

عاجل.. الحكومة تحدد موعد بدء مرحلة "التعايش مع كورونا"

نداء عاجل من منظمة الصحة العالمية: يجب الاستعداد للوباء القادم

03:01 ص

عاجل.. رئيس الوزراء يحسم الجدل بشأن توقيت الحظر حتى نهاية رمضان

02:13 م

بشرى سارة لأهالي ضحايا عبارة السلام بشأن "التعويضات"

05:41 م

عاجل.. وصول 166 مصريا من العالقين بمسقط إلى مطار مرسى علم (صور)

11:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الفرصة التاريخية التى أضاعوها.. لماذا رفض الأزهر أن تسجل أم كلثوم القرآن؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وفضائح من داخل دهاليز البنوك.. عودة الصراع الخفي بين الكبار

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة