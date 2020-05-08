دراما رمضان 2020.. ملخص الحلقة الثامنة عشر من "اتنين في الصندوق" لـ اوس اوس و الميرغني



وشهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "2 في الصندوق" العديد من الأحداث الكوميدية ويسرد لكم "الفجر الفني" ملخص الحلقة.



ـ شوقي ووزكي يذهبون لـ بولا المكوجي لـ شراء منه ملابس جديدة.



ـ بولا المكوجي يبكي بسبب رفض أهل خطيبته زواجها منه بسبب قلة المال.



ـ سفارة زاميزيا تتصل بـ دوعكي وتطلب منه الذهاب لـ السفارة ومعه أولاده ولكن يتهرب منهم ويطلب عدم الاتصال به.



ـ دوعكي يحكي لـ رسمية زوجته عن ما طلب منه من السفارة وبدأت على وجهها ملامح القلق.



ـ شوقي وزكي ينقلوا كمية كبيرة من المخدرات على أساس انها قمامة.



ـ تثبيت شوقي وزكي بـ السلاح أثناء تسليم المخدرات.



ـ هجوم من الشرطة لـ القبض على تجار المخدرات ويقع في الوسط شوقي وزكي.



ـ هروب شوقي وزكي من مطاردة الشرطة ووصولهم المنزل ووجدوا المخدرات في العربية الخاصة بهم.



ـ هجوم الشرطة على بيت دوعكي وأمر بضبط واحضارة ومعه أولاده.



ـ هروب شوقي وزكي من المنزل.



ـ وتنتهي الحلقة بالتحقيق مع دوعكي من قبل زعيمم ماددوا، بسبب أبناءه.



مسلسل "اتنين في الصندوق" يشرف على إخراجه محمد مصطفى وأحمد عزب ومن تأليف لؤي السيد، ويجسد بطولة حمدي الميرغني، محمد أسامة أوس أوس، بيومي فؤاد، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود، محمد حسني، انتصار، محمود الشرقاوي، ياسر الطوبجي، وغيرهما من الفنانين.



يعرض مسلسل "اتنين في الصندوق" حصريا على قناة "ام بي سي مصر" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.



عرضت "أم بي سي مصر" أمس حلقة جديدة من مسلسل "2 في الصندوق" لنجمي مسرح مصرح حمدي الميرغني وأوس أوس، الذي تعد أولى بطولاتهم المطلقة في دراما رمضان.