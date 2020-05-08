قبل استئناف البطولة .. قائمة هدافي الدوري الألماني

تترقب جماهير كرة القدم استئناف بطولة الدوري الألماني لكرة القدم، بعد توقف بلغ أكثر من 60 يوماً، بسبب كارثة تفشي فيروس كورونا.

وأقرت رابطة الدوري الألماني "بوندزليجا" استكمال البطولة، بعد أن حصلت على الضوء الأخضر من الحكومة الألمانية والجهات المختصة، بعودة البطولة بدون جماهير.

ومن المقرر أن تنطلق المباريات يوم 16 مايو المقبل بمباريات الجولة 26، والتي ستشهد عدة مباريات قوية، لعل أبرزها ديربي "الرور" بين شالكة وبوروسيا دورتموند، وبايرن ميونخ ويونيون برلين.

وتشهد البطولة صراعاً قوياً بين الثلاثي، بايرن ميونخ المتصدر برصيد 55 نقطة، وملاحقه بوروسيا دورتموند صاحب الـ51 نقطة ونادي لايبزج برصيد 50 نقطة.

كما تشهد قائمة هدافي الدوري الألماني صراعاً قوياً بين البولندي "روبيرت ليفاندوفيسكي" مهاجم بايرن ميونخ. صاحب الـ25 هدفاً والدولي الألماني "تيمو فيرنر" نجم نادي لايبزج برصيد 21 هدفاً.

وفيما يلي، قائمة هدافي الدوري الألماني بعد مرور 25 جولة من عمر البطولة، البالغ عدد جولاتها 34 جولة.

ترتيب هدافي الدوري الألماني

1- روبيرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ) – 25 هدف.

2- تيمو فيرنر (لايبزج) – 21 هدف.

3- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) – 14 هدف.

4- روبين كوايسون (ماينز) – 12 هدف.

5- سيرجي جنابري (بايرن ميونخ) – 11 هدف.

6- ماركو ريوس (بوروسيا دورتموند) – 11 هدف.

7- فلوريان نيدرلتنشر (أوجسبولاج) – 11 هدف.

8- سيباستيان أنديرسون (يونيو برلين) – 11 هدف.

9- فوت فيجورست (فولفسبورج) – 11 هدف.

10- روفين هينينجز (فورتونا دوسلدورف) – 11 هدف.

ترتيب أصحاب التمريرات الحاسمة

1- توماس مولر (بايرن ميونخ) – 16 تمريرة.

2- جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) – 15 تمريرة.

3- كريستوفر نكونو (لايبزج) – 12 تمريرة.

4- تورجان هازارد (بوروسيا دورتموند) – 10 تمريرات.

5- أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند) – 10 تمريرات.

6- سيرجي جنابري (بايرن ميونخ) – 9 تمريرات.

7- فيليبي كوستيتش (إينتراخت فرانكفورت) – 8 تمريرات.

8- ماركوس تورام (بوروسيا مونشنجلادباخ) – 8 تمريرات.

9- تيمو فيرنر (لايبزج) – 7 تمريرات.

10- كريستوفر تريميل (يونيون برلين) – 7 تمريرات.