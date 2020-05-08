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صيام آمن.. اخسري 5 كيلو جرام في أسبوع واحد من شهر رمضان

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
يعتبر رجيم رمضان لخسارة 5 كيلوجرام في أسبوع واحد فقط، من أكثر التحديات التي يمكن ان يمر بها الانسان لجهة خسارة الوزن وبشكل كبير ووقت قليل خلال الشهر الفضيل.

حيث ان معظم الصائمين يعانون من زيادة الوزن خلال شهر رمضان، بسبب التهافت على تناول الطعام خاصة النشويات و الحلويات و من ثم عدم الحركة و النشاط بعد الافطار ما يتسبب بتراكم الدهون في الجسم و اكتساب كيلوجرامات زائدة في الوزن.

لكن ببعض الخطوات الصحيحة و الصحية، يمكن التمتع بصحة جيدة وخسارة الوزن خلال شهر رمضان، بالتركيز على وجبتي الافطار والسحور وتضمينهما الخيارات الغذائية الصحية التي تضمن التنحيف.

\ريقة تطبيق رجيم رمضان لخسارة 5 كيلوجرام في اسبوع واحد

مع ان الكثيرين تزيد اوزانهم في رمضان، الا ان هذا الشهر يحمل فرصة ذهبية لخسارة الوزن كونه يتضمن وجبتين فقط هما الافطار والسحور، بشرط ان تتضمنا خيارات صحية سليمة و بكميات محددة و التي تساعد على انقاص الوزن بشكل طبيعي وسريع.

تعرفي معنا على برنامج الاكل في وجبتي الافطار والسحور في رمضان لضمان خسارة ما يقرب من 5 كيلوجرام في اسبوع.

• وجبة الافطار:
الخيار الاول: طبق شوربة و طبق خضار مشوي + نصف دجاجة مسلوقة.

الخيار الثاني: طبق شوربة وطبق سلطة + 3 ملاعق ارز + 6 ملاعق خضار + قطعة متوسطة من اللحم.

الخيار الثالث: طبق شوربة وطبق سلطة + ربع دجاجة مشوية + 3 ملاعق ارز.

الخيار الرابع: طبق شوربة و طبق سلطة + 6 ملاعق مكرونة + قطعة متوسطة من اللحم.

الخيار الخامس: طبق شوربة و طبق سلطة + ربع دجاجة مشوية + طبق خضار مشوي + 3 ملاعق ارز.

تسهم هذه الخيارات من الاكل و بهذه الكميات المحددة في منحك الغذاء الذي تحتاجينه بعد صيام يوم طويل و في نفس الوقت تساعد في خسارة الوزن تدريجياً.

• وجبة السحور:
الخيار الاول: كوب حليب خالي من الدسم + ½ رغيف خبز بلدي + 5 ملاعق فول + 50 جرام جبن.

الخيار الثاني: علبة زبادي خالية الدسم + ½ رغيف خبز بلدي + بيضة مسلوقة + 50 جرام جبن.

الخيار الثالث: طبق سلطة + ½ رغيف خبز بلدي + ½ علبة تونة خالية من الزيت.

الخيار الرابع: علبة زبادي خالية الدسم + 5 ملاعق فول + ½ رغيف خبز بلدي.

شروط رجيم رمضان 
كما لكل رجيم شروطه الخاصة، كذلك الامر مع رجيم رمضان لخسارة 5 كيلوجرام في اسبوع واحد.

الشروط تكون بالالتزام التام بالكميات و الاصناف المحددة في الخيارات اعلاه، مع ضرورة شرب الماء بكميات كافية بين وجبتي الافطار و السحور.

ولا مانع من تناول الحلويات بين وقت واخر بشرط ان تكون بكميات قليلة و فترات معينة خلال الاسبوع، بحيث يمكن تناول حبتين من القطايف المشوية او قطعة من الكنافة الخفيفة بعد وجبة الافطار او السحور. و ينصح بالتنويع و التركيز على تناول الفواكه كونها المصدر الطبيعي الافضل للمذاق الحلو الذي نشتهيه في رمضان.

اما الشرط الاهم فهو عدم حرمان الجسم من الطعام و الالتزام بالمقترحات المذكورة اعلاه كونها تملأ المعدة و تساعد في خسارة الوزن كما ترغبون.

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