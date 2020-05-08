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شرط الزمالك الصعب للموافقة على رحيل "سيسيه"

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:06 ص
رزاق سيسيه
رزاق سيسيه
علاء خليف

لا يزال مصير الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار إلي الإتحاد السكندري، غامضًا بشأن عودته للقلعة البيضاء من عدمه في الموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته مع زعيم الثغر في نهاية الموسم الحالي.

 

ويرحب الإيفواري رزاق سيسيه بالعودة للزمالك بشرط المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأبيض، مؤكدًا أنه حال عدم تحقيق ذلك الشرط يفضل اللاعب فسخ تعاقده مع الزمالك والرحيل بشكل نهائي لرفضه فكرة الخروج على سبيل الإعارة مجددًا في الموسم المقبل.

 

ويتحفظ "كارتيرون" على عودة "سيسيه" في الموسم الجديد ويفضل تجديد إعارته، نظرًا لوجود العديد من اللاعبين الأجانب بالفريق، وحال تطبيق قرار تقليص اللاعبين الأجانب بالموسم المقبل، سيكون وجوده صعب، في ظل رغبة المدرب في الاحتفاظ بالثنائي بن شرقي وفرجاني ساسي، بالإضافة لمراقبة بعض اللاعبين للتعاقد معهم الصيف المقبل.

 

شرط الزمالك الصعب للموافقة على رحيل "سيسيه"

 

ويضع الزمالك شرطا صعبا للموافقة على البيع النهائي للإيفواري رزاق سيسيه، حيث تشترط إدارة القلعة البيضاء الحصول علي 3 مليون يورو ما يعادل 52 مليون جنيه مصر، للاستغناء عن خدمات اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويرغب نادي الإتحاد السكندري في الحصول على خدمات سيسيه بشكل نهائي بعد تألقه مع الفريق في الفترة المقبلة، لكن إدارة زعيم الثغر تري أن المقابل المالي المطلوب من الزمالك للاستغناء عن اللاعب مبالغ فيه، ويحاول التفاوض مع إدارة القلعة البيضاء لتخفيض قيمة الصفقة.

ويحظي اللاعب الإيفواري باهتمام عدد من الأندية المحلية، وبعض الأندية خارج مصر لضمه الصيف المقبل.

 

وخاض رزاق سيسيه 16 مباراة مع الاتحاد السكندري بالموسم الحالي قبل توقفه بسبب فيروس كورونا، وبلغ اجمالي دقائق اللعب الفعلية للاعب 1339 دقيقة، وسجل هدفين وصنع 3 أهداف.


 

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