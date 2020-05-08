آخر موعد لعودة الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الأيام القليلة الماضية شهدت تطوراً كبيرًا لعودة بطولة الدوري الإنجليزي في الفترة المقبلة بعد أن توقف لأجل غير مسمى بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد في معظم العالم وتوقف جميع الأنشطة الرياضية.

وأكدت التقارير الصحفية أن عودة اللاعبين ستكون من أجل تنفيذ برامج تدريبية منفردة بداية من شهر مايو الجاري والمشاركة في التدريبات الجماعية في نهاية الشهر الجاري وعودة المباريات في الأسبوع الثاني من شهر يونيو بالإضافة إلى إجراء تحاليل موسعة بشكل دوري على نفقة إدارة الدوري الممتاز بالإضافة إلى التعاون الحكومي في تقديم الخدمات اللازمة في الملاعب كالخدمات الشرطية والطبية.

وذكرت التقارير الصحفية أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي بعد مرور 29 جولة من عمر البطولة بفارق 22 نقطة عن حامل لقب البطولة مانشستر سيتي.