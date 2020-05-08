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عمرو أديب عن "خيانة عهد": حلقة متعبة للأعصاب

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:44 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
أعرب الاعلامي عمرو أديب، عن رأيه في مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

وغرد أديب، قائلًا: "حلقة النهاردة من (خيانة عهد) تقطع القلب يسرا عالمية ودور العمر لحلا شيحة وجومانا مراد غير عادية وخالد أنور بطل بجد وخالد سرحان في مستوى رائع".

وتابع قائلا: "حلقة متعبة للأعصاب، شكراً سامح عبد العزيز".

وعلق أحد المتابعين عليه قائلاً: "فعلًا حلقة تحفة والمسلسل كله جميل بالتوفيق ليهم حقيقي".

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، خالد سرحان، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال.


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