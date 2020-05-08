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"إحنا حبايب أهو".. محمد إمام يمازح جمهوره برفقة العوضي بعد عرض مشاهدهما في "الاختيار"

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:21 ص
بوابة الفجر
روان هيثم

حرص الفنان محمد إمام أن يشارك جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر"، بصورة تجمعه مع الفنان أحمد العوضي.

وكتب على هذه الصورة قائلًا: "يا جماعة إحنا حبايب مفيش حاجة وكمان بيضحك أهو، نجم رمضان اللي مكسر الدنيا السنة دي".

وذلك بعد تجسيد محمد إمام لشخصية الظابط فتحي الذي استشهد في سيناء بعد احتضانه للإرهابي لإنقاذ وطنه وأرضه بعدما رأه مرتدي حزامًا ناسفًا.

وحرص إمام على لفت الانتباه إلى أن العوضي يبتسم، وذلك بعدما أصبحت نظراته في المسلسل حديث للسوشيال ميديا لما أظهره من براعة في تجسيد شخصية الإرهابي هشام عشماوي.

والجدير بالذكر أن مسلسل "الاختيار" تدور قصته حول حياة البطل الشهيد أحمد المنسي الذي تعرض لخيانة من قبل هشام عشماوي وقتل غدر في سيناء.

وشارك في بطولة مسلسل "الاختيار" كل من أمير كرارة، أحمد العوضي، كريم العمري، كريم محجوب، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وأخرون، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.


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