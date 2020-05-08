أمطار خفيفة ورياح معتدلة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الجمعة نهارًا:

-غائم جزئي، على القاهرة والوجه البحري، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة "20% تقريبًا" على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري، وطقس حار.

-طقس غائم على السواحل الشمالية، وفرصة أمطار خفيفة "من 20 لـ30% تقريبًا" على مناطق متفرقة، وطقس وطقس معتدل.

-طقس مشمس وحار على شمال الصعيد.

-طقس مشمس وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.





طقس الجمعة ليلًا:

-طقس بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

-طقس بارد على السواحل الشمالية، والرياح نشطة.

-طقس معتدل على جنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

نشاط للرياح على السواحل الشمالية تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط.





الوصف الفني لخرائط الطقس:

يتأثر غرب البلاد بامتداد مرتفع جوي متمركز على البحر المتوسط، كما تتأثر القاهرة وشوق وجنوب البلاد بامتداد منخفض الهند.





وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 17 والعظمى 34

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 17 والعظمى 34

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 17 والعظمى 34

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 16 والعظمى 32

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 15 والعظمى 32

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 18 والعظمى 27

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 34

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 35

درجات الحرارة في السويس الصغرى 17 والعظمى 35

درجات الحرارة في العريش الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة في رفح الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 18 والعظمى 34

درجات الحرارة في نخل الصغرى 16 والعظمى 33

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 22 والعظمى 34

درجات الحرارة في طابا الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 14 والعظمى 29

درجات الحرارة في الطور الصغرى 24 والعظمى 32

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 22 والعظمى 33

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 22 والعظمى 32

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 18 والعظمى 35

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 18 والعظمى 35

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 19 والعظمى 36

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة في قنا الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 22 والعظمى 37

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 18 والعظمى 37

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 21 والعظمى 32

درجات الحرارة في أبورماد الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 23 والعظمى 29